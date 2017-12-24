«Справедливая Россия» решила не выдвигать своего кандидата на выборы

Партия «Справедливая Россия» не станет выдвигать своего кандидата в президенты РФ. Вместо этого она окажет поддержку кандидатуре действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера справороссов Сергея Миронова.

Он пояснил, что соответствующее политическое решение было принято президиумом. При этом Миронов выразил уверенность, что его поддержит и съезд партии.

По словам лидера «Справедливой России», в победе Путина на выборах сомневаться е приходится. «Если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигнуть нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с известными мизерными процентами», - отметил он. При этом Миронов подчеркнул, что его партия будет по-прежнему оставаться оппозиционной по отношению к «Единой России».

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ранее о его поддержке заявили единороссы и Общероссийский народный фронт.

