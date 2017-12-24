]]> ]]>
Главная В России Новости

«Справедливая Россия» решила не выдвигать своего кандидата на выборы

21:26 24.12.2017
Сергей Миронов © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Миронов © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Партия «Справедливая Россия» не станет выдвигать своего кандидата в президенты РФ. Вместо этого она окажет поддержку кандидатуре действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера справороссов Сергея Миронова.

Он пояснил, что соответствующее политическое решение было принято президиумом. При этом Миронов выразил уверенность, что его поддержит и съезд партии.

По словам лидера «Справедливой России», в победе Путина на выборах сомневаться е приходится. «Если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигнуть нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с известными мизерными процентами», - отметил он. При этом Миронов подчеркнул, что его партия будет по-прежнему оставаться оппозиционной по отношению к «Единой России».

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ранее о его поддержке заявили единороссы и Общероссийский народный фронт.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия «Справедливая Россия», Владимир Путин, Сергей Миронов
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.12.2017, 07:05
Гость: ви так думаете?

А что он сможет? Вернее, что ему дадут сделать? Чуть только попытается прижать тех, кого мы все мечтаем, что бы прижали, его либо грохнут, либо ещё чего придумают. В Америке вон целый Трамп ничего не смог изменить.
25.12.2017, 07:03
Гость: поддерживаю

Вот и правильно - и так клоунов хватает.
25.12.2017, 06:30
Гость: ВВВ

Хорош пропаганду гнать! Что тот, что этот - всё одно власть у буржуйской системы. Простому человеку шансов нет - его-то к власти и близко, даже в местны не подпустят!
Все комментарии (21)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.