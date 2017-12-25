Супруга муфтия Дагестана решила баллотироваться в президенты РФ

Главный редактор журнала «Ислам» и супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова намерена принять участие в выборах президента России в качестве кандидата-самовыдвиженца. Об этом сообщает «Интерфакс».

По сведениям агентства, Гамзатова имеет два высших образования, состоит в Союзе писателей и является соучредителем благотворительного фонда «Путь». Кроме того, она известна непримиримой позицией в отношении ваххабитов.

До конца месяца в Махачкале состоится собрание избирателей, поддерживающих Гамзатову. Все необходимые для выдвижения документы она предполагает подать в ЦИК до 5 января.

По словам исламоведа Романа Силантьева, Гамзатова – активная сторонница крепления отношений между мусульманами и русским народом, а также РПЦ. Он полагает, что при грамотной избирательной кампании она Гамзатова может набрать свыше двух миллионов голосов.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцам необходимо набрать в свою поддержку не менее 300 тысяч голосов, чтобы быть зарегистрированными в качестве кандидатов на пост главы государства.

