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Путин назначил Цуканова своим помощником

16:32 25.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин назначил Николая Цуканова своим помощником по вопросам местного самоуправления.

"Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Напомним, Николай Цуканов занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Его сменит нынешний полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов (в 2003–2004 годах работал в СЗФО в качестве первого заместителя полпреда).

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.12.2017, 17:09
Гость: такс

Так их в Питере все службы отсылали
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