Путин назначил Цуканова своим помощником

Президент России Владимир Путин назначил Николая Цуканова своим помощником по вопросам местного самоуправления.

"Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Напомним, Николай Цуканов занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Его сменит нынешний полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов (в 2003–2004 годах работал в СЗФО в качестве первого заместителя полпреда).