]]> ]]>
Главная В России Новости

Губернатор Воронежской области ушел в отставку

16:45 25.12.2017
Алексей Гордеев. Фото с сайта wikimedia.org
Алексей Гордеев. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Гусев, сообщает "Интерфакс".

Другим указом Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

Александр Беглов, занимавший пост постпреда в Центральном федеральном округе, назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

В свою очередь Николай Цуканов, бывший полпредом в Северо-Западном федеральном округе, стал помощником президента. О новых должностях Гордеева, Беглова и Цуканова ранее сообщал «Дождь» со ссылкой на источники в правительстве и Кремле.

Гордеев занимал пост губернатора Воронежской области с марта 2009 года. До этого он в течение 10 лет был министром сельского хозяйства.

Александр Беглов был постпредом президента в Центральном федеральном округе с 2012 года. С 2008 по 2012 годы он был замглавы администрации президента РФ.

Николай Цуканов занял пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе в июле 2016 года. До этого он с 2010 по 2016 годы возглавлял Калининградскую область.
 

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.