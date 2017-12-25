Губернатор Воронежской области ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Гусев, сообщает "Интерфакс".

Другим указом Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

Александр Беглов, занимавший пост постпреда в Центральном федеральном округе, назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

В свою очередь Николай Цуканов, бывший полпредом в Северо-Западном федеральном округе, стал помощником президента. О новых должностях Гордеева, Беглова и Цуканова ранее сообщал «Дождь» со ссылкой на источники в правительстве и Кремле.

Гордеев занимал пост губернатора Воронежской области с марта 2009 года. До этого он в течение 10 лет был министром сельского хозяйства.

Александр Беглов был постпредом президента в Центральном федеральном округе с 2012 года. С 2008 по 2012 годы он был замглавы администрации президента РФ.

Николай Цуканов занял пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе в июле 2016 года. До этого он с 2010 по 2016 годы возглавлял Калининградскую область.

