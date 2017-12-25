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Госдуме предложили повысить максимальный административный штраф

14:29 25.12.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Заксобрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который в случае принятия позволит субъектам Российской Федерации увеличивать максимально возможный размер административного штрафа.

Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) устанавливает верхний предел административного штрафа – 5000 руб. для граждан и 50 000 руб. для должностных лиц.

"Между тем зачастую законами субъектов административная ответственность в виде административного штрафа устанавливается за совершение деяний, имеющих повышенную общественную опасность", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В питерском заксобрании отмечают: за совершение многих административных правонарушений, предусмотренных законами субъектов, установленный ныне максимальный размер штрафа является "явно несоразмерным" тяжести и общественной опасности соответствующих деяний, сообщает «Право.ру».

В связи с этим предлагается дать субъектам возможность устанавливать административные штрафы в размерах, не превышающих 30 000 руб. для граждан и 70 000 руб. для должностных лиц.  

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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25.12.2017, 17:17
Гость: .

Штрафов наплодили. Зарплата у босяков 10 000 р, а им штраф 5 ооо р. Молодцы депутаты.
25.12.2017, 15:14
Гость: Гоша

Однако повышение на три копейки это мертвому припарки.
25.12.2017, 14:36
Гость: Федор

Всё гайки затягивают.
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