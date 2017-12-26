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Глава РПЦ призвал верующих принять участие в выборах президента

18:00 26.12.2017
Патриарх Кирилл © KM.RU, Кирилл Зыков
Патриарх Кирилл © KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих и духовенство РПЦ не игнорировать предстоящие выборы президента России.

«Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» выступление патриарха на заседании Высшего церковного совета.

Глава РПЦ отметил, что у некоторых верующих возникает «сдержанное» отношение к выборам. При этом он напомнил, что подобная процедура существует и в Церкви: патриарх выбирается аналогично президенту – путем голосования.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. 18 декабря был официально дан старт избирательной кампании.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Православная церковь в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 22:25
Гость: Ледокол Ленин

Голосуй,не голосуй
А в стране уже Кукуй
Фонд протрынькали "отцы"
Всё вложив в свои дворцы
Коммунист скрепленный духом
Может только бить в башку обухом
-Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, цитирует Силуанова ТАСС.
-Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о вывозе и ввозе культурных ценностей из России.
26.12.2017, 21:59
Гость: 56.346512, 35.362298

Живя в роскоши и неге, невозможно попасть в рай -это закон!
А в Бога верьте ,иначе не хватит своих сил ,когда будете завидовать усопшим ,на грядущей багряной заре.
26.12.2017, 21:48
Гость: А кто не пойдёт

анафема ?
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