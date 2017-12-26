Глава РПЦ призвал верующих принять участие в выборах президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих и духовенство РПЦ не игнорировать предстоящие выборы президента России.

«Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» выступление патриарха на заседании Высшего церковного совета.

Глава РПЦ отметил, что у некоторых верующих возникает «сдержанное» отношение к выборам. При этом он напомнил, что подобная процедура существует и в Церкви: патриарх выбирается аналогично президенту – путем голосования.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. 18 декабря был официально дан старт избирательной кампании.

