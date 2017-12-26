Россияне рассказали о желаемых подарках на Новый год

Половина участников опроса (49%), проведенного компанией Mail.ru, мечтают получить в подарок к Новому году криптовалюту. При этом пятая часть из них согласна только на биткоины, пишет «Лента.ру».

В числе самых желаемых подарков различные гаджеты. Так, 31% респондентов мечтают найти под елкой смартфон, 21% опрошенных хотели бы получить в подарок ноутбук, еще 10% мечтают об умных часах.

В то же время сделать такой подарок готовы только 23% участников опроса. При этом 53% из них намерены приобрести в подарок смартфоны, 12 % купят умные часы и 10% потратят деньги на планшет в качестве подарка.

В текущем году биткоин неоднократно демонстрировал стремительный рост, достигнув в итоге отметки в 20 тысяч долларов. На минувшей неделе о резко сдал позиции, упав на 30%, а затем вновь начал подъем. В настоящее время его курс оставляет около 15,1 тысячи долларов.

