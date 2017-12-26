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Россияне рассказали о желаемых подарках на Новый год

20:00 26.12.2017
Фото с сайта iambinarytrader.ru
Фото с сайта iambinarytrader.ru
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Половина участников опроса (49%), проведенного компанией Mail.ru, мечтают получить в подарок к Новому году криптовалюту. При этом пятая часть из них согласна только на биткоины, пишет «Лента.ру».

В числе самых желаемых подарков различные гаджеты. Так, 31% респондентов мечтают найти под елкой смартфон, 21% опрошенных хотели бы получить в подарок ноутбук, еще 10% мечтают об умных часах.

В то же время сделать такой подарок готовы только 23% участников опроса. При этом 53% из них намерены приобрести в подарок смартфоны, 12 % купят умные часы и 10% потратят деньги на планшет в качестве подарка.

В текущем году биткоин неоднократно демонстрировал стремительный рост, достигнув в итоге отметки в 20 тысяч долларов. На минувшей неделе о резко сдал позиции, упав на 30%, а затем вновь начал подъем. В настоящее время его курс оставляет около 15,1 тысячи долларов.
 

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом
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26.12.2017, 21:40
Гость: охотник за бакланами

Международная аналитическая компания ”February ” ,провела соцопрос население РФ и выяснилось что самое заветное желание россиян на Новый год ,это новые санкции!
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