Число желающих стать кандидатом на выборах президента превысило 50 человек

Число желающих зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты РФ превысило 50 человек.

Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Уважаемые коллеги, пожалуйста, не расслабляйтесь, как мы и заявляли, никакого перерыва - 31 декабря и 1 января у нас рабочие дни, заседания могут быть практически ежедневно, поскольку, еще раз повторю, число соискателей перевалило за пятый десяток», - сказала Э.Памфилова.

Ранее ЦИК РФ уже дал разрешение на открытие специального избирательного счета Владимиру Жириновскому, Ксении Собчак и другим представителям политических партий. Также комиссия отказала в регистрации инициативных групп для выдвижения О.Лурье кандидатом на выборах президента России.