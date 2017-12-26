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Число желающих стать кандидатом на выборах президента превысило 50 человек

16:54 26.12.2017
Выборы президента РФ © KM.RU, Кирилл Зыков
Выборы президента РФ © KM.RU, Кирилл Зыков
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Число желающих зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты РФ превысило 50 человек.

Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Уважаемые коллеги, пожалуйста, не расслабляйтесь, как мы и заявляли, никакого перерыва - 31 декабря и 1 января у нас рабочие дни, заседания могут быть практически ежедневно, поскольку, еще раз повторю, число соискателей перевалило за пятый десяток», - сказала Э.Памфилова.

Ранее ЦИК РФ уже дал разрешение на открытие специального избирательного счета Владимиру Жириновскому, Ксении Собчак и другим представителям политических партий. Также комиссия отказала в регистрации инициативных групп для выдвижения О.Лурье кандидатом на выборах президента России.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 19:26
Гость: Том**

Замечательная пиар кампания. Возможно единственный кандидат в Президенты, поимеет дивиденды от участия. Имею ввиду Ксюху, за ведение корпоративов удвоит стоимость. Остальным то для чего, не понимаю. Результат заранее известен, большинство проголосует как надо, для сохранения Государства Российского.
Возможно окончательно станет понятно для всех в России роль КПРФ, как пятой колонны. Именно этим выдвижением Шарикова в кандидаты от коммунистов, наследники КПСС покрыли себя несмываемым позором .
Послушал вчера выступление Зюганова - будто бы в стране не происходит сдвигов в лучшую сторону.
Если прикинуть, что же происходит в России с 2000 года, то понятно становится с какими почти непреодолимыми трудностями столкнулся преемник Б.Ельцина. Лишь Провидению было угодно этим назначением начать спасение России.
Наследие оставленное разрушителями Государства (коммунистами) было катастрофическое. Надо было сначала восстановить вертикаль власти, остановить войну в Чечне, приглядеться как следует к тем, кто с партбилетом КПСС оказался в чиновниках или с ОПГ.
Практически очень мало там оказалось просто порядочных людей. Очистка Авгиевых конюшень требовала длительного времени для выявления этого "навоза". Чистка началась. Тысячи уже отправились в места не столь отдаленные. Тлеется надежда, что наконец будет перенесено кладбище с Красной площади, а эта будка (Мавзолей) будет использоваться лишь для нахождения Президента во время Парада Победы 9 мая!
26.12.2017, 18:54
Гость: Кто больше !?

Вот она гнилая демократия во всей своей бля....й красоте.
26.12.2017, 17:59
Гость: Макар

А ТЫ записался в президенты?
Спеши! Успей занять очередь!
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