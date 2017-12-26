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У водителя автобуса со Славянского бульвара обнаружили кровоизлияние в мозг

15:16 26.12.2017
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
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Виктор Тихонов, который управлял автобусом, сбившем людей у метро «Славянский бульвар», находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что у Тихонова диагностировали кровоизлияние в мозг, в связи с чем его допрос сейчас невозможен. Причиной травмы стало то, что Тихонов ударился головой в момент аварии.

Днем 25 декабря автобус, следовавший по Кутузовскому проспекту в «Сколково», после остановки выехал на тротуар и врезался в подземный переход. В результате погибли четыре человека.

Следствие рассматривает две версии случившегося: ошибку водителя и неисправность автобуса. Сам Тихонов заявлял, что снял автобус с ручного тормоза, а затем не смог его остановить.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 22:02
Гость: Длинный нос

Этот автобус- лучший в России. Остальные ещё хуже. Готовьтесь к целой серии ДТП.
26.12.2017, 21:19
Гость: Дядя Вилли

Вот как раз кровоизлияние в мозг и могло стать причиной потери управления автобусом. На кадрах автобус спокойно подъехал к остановке, и практически остановился, как вдруг резко выворачивает направо, и через тротуар, практически по прямой съезжает в переход. Мне кажется, что был микроинсульт, водитель потерял контроль, и тут уже мог свернуть куда угодно. Думаю, что внутренняя камера, снимавшая водителя должна ответить на вопрос, а был ли в норме водитель в момент происшествия.
26.12.2017, 19:55
Гость: Николай

Тихо: за остановки уже все распределено, не трожь святое!
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