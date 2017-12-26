У водителя автобуса со Славянского бульвара обнаружили кровоизлияние в мозг

Виктор Тихонов, который управлял автобусом, сбившем людей у метро «Славянский бульвар», находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что у Тихонова диагностировали кровоизлияние в мозг, в связи с чем его допрос сейчас невозможен. Причиной травмы стало то, что Тихонов ударился головой в момент аварии.

Днем 25 декабря автобус, следовавший по Кутузовскому проспекту в «Сколково», после остановки выехал на тротуар и врезался в подземный переход. В результате погибли четыре человека.

Следствие рассматривает две версии случившегося: ошибку водителя и неисправность автобуса. Сам Тихонов заявлял, что снял автобус с ручного тормоза, а затем не смог его остановить.