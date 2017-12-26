Депутаты севастопольского парламента решили работать бесплатно

Севастопольские парламентарии готовы оказаться от своих зарплат ради сохранения финансирования аппарата Заксобрания и контрольно-счетной палаты.

Соответствующий законопроект был подготовлен вице-спикером Александром Кулагиным и депутатом Вячеславом Гореловым, сообщает РИА «Новости».

По словам Горелова, в документе речь идет о вице-спикере и главах комиссий парламента. Оплачиваться будет только работа председателя парламента и глав фракций ЕР и ЛДПР.

Ранее парламентариям не удалось принять в окончательном чтении бюджет на будущий год. В нем, в частности, предусматривается сокращение финансирования депутатского корпуса и контрольно-счетной палаты на 33 миллиона рублей.

