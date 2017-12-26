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Депутаты севастопольского парламента решили работать бесплатно

21:45 26.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Севастопольские парламентарии готовы оказаться от своих зарплат ради сохранения финансирования аппарата Заксобрания и контрольно-счетной палаты.

Соответствующий законопроект был подготовлен вице-спикером Александром Кулагиным и депутатом Вячеславом Гореловым, сообщает РИА «Новости».

По словам Горелова, в документе речь идет о вице-спикере и главах комиссий парламента. Оплачиваться будет только работа председателя парламента и глав фракций ЕР и ЛДПР.

Ранее парламентариям не удалось принять в окончательном чтении бюджет на будущий год. В нем, в частности, предусматривается сокращение финансирования депутатского корпуса и контрольно-счетной палаты на 33 миллиона рублей.
  

Темы: Россия, Крым, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 09:28
Гость: ник

в ГД и Совете Федерации бы еще зарплаты урезать.
27.12.2017, 09:21
Гость: Приплыли

А там шо, еще и зарплату платят?
27.12.2017, 05:24
Гость: ВВВ

По крайней мере странное заявление. И на что же они будут жить? На наворованные?
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