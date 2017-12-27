«Спор хозяйствующих субъектов» в Москве закончился стрельбой

Рейдерские захваты давно стали чем-то само собой разумеющимся. То, что произошло на «Меньшевик» - лишь эпизод из череды других аналогичных случаев

Как все мы прекрасно помним, в девяностые годы заниматься бизнесом подчас было не менее опасно, чем гулять по минному полю. Бизнесменов нередко похищали, вымогали деньги, избивали, убивали и мало кто из них может похвастаться тем, что вёл в те годы бизнес без проблем и ни разу не подвергался давлению либо со стороны криминальных структур, либо со стороны тех, кого принято называть «оборотнями в погонах».

Казалось бы, лихие девяностые давно канули в лету, но бизнесменам легче жить не стало. Что и подтверждает стрельба на кондитерской фабрике «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице, которую устроил ее бывший владелец Илья Аверьянов.

Стоп-кадр из видеосюжета НТВ



Но сначала немного предыстории конфликта. Как утверждает ряд СМИ, ссылаясь на родственников Ильи Аверьянова, фабрику «Меньшевик» он создал с нуля в конце девяностых годов, очень ей гордился и вложил в неё массу сил и средства. Говоря другими словами – эта фабрика стала делом всей его жизни.

В 2013 году у Аверьянова возник конфликт с неким предпринимателем, которому владелец «Меньшевика» якобы задолжал крупную сумму денег. В дальнейшем, судя по всему, к участию в конфликте подключились и другие лица, причем некоторые из них носили погоны.

Сам Аверьянов рассказал корреспонденту радиостанции Business FM о том, что у него банально стали «отжимать» предприятие с помощью поддельных документов и высокопоставленной «крыши». Сам он неоднократно обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, заявляя о рейдерском захвате фабрики, но без особого успеха. Так ли это было или нет – теперь станет известно только после завершения всех следственным мероприятий.

Но как бы то ни было, утром 27 декабря, по словам очевидцев, группа вооруженных битами людей проникла на территорию фабрики, после чего раздались выстрелы. Кто начал стрелять первым – неизвестно. Но совершенно точно известно, что Аверьянов произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга», в результате чего погиб один человек. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство) и ст. 222 (Незаконный оборот оружия).

Аверьянов сказал корреспонденту Business FM, что он оборонялся, не имел намерения никого убивать и очень сожалеет о том, что погиб человек. На оружие, по его словам, у него имеется разрешение.

«Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] Чехоев, заместитель прокурора Западного округа. Они следят за отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», - рассказал Аверьянов Business FM.

Некоторые издания ещё сообщили, что на фабрике находились судебные приставы и что Аверьянов удерживал заложников. Впрочем, информация о заложниках была вскоре опровергнута, а что касается приставов, то никто из них не пострадал.

Не совсем понятно, куда делась та самая группа людей, из-за которых, если верить очевидцам, и начался конфликт. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции никого не задержали. Также полицейские не смогли задержать и директора «Меньшевика». Сначала утверждалось, что он «забаррикадировался» в одном из помещений, а потом стало известно, что Аверьянов скрылся и теперь его ищут по всей Москве.

Исходя из всего вышесказанного, вырисовывается вот какая картина. Если верить Аверьянову, то он последние четыре года противостоял рейдерскому захвату, который осуществляла некая преступная группа, крышуемая высокопоставленными правоохранителями. За это время его разорили, а фабрика стала банкротом. Все его обращения в правоохранительные органы ни к чему не привели, хотя о рейдерском захвате он заявлял неоднократно.

Наверняка у его оппонентов существует своя версия развития событий, но факт остается фактом – «спор хозяйствующих субъектов» закончился стрельбой и гибелью одного человека.

Теперь следователям предстоит проделать огромный объем работы, и не нельзя исключать того, что в процессе расследования выяснится, что фабрику Аверьянова действительно хотели «отжать» при помощи людей в погонах. Впрочем, вряд ли кого-то это сильно удивит. Как и то, что «хозяйствующие субъекты» выясняют отношения с помощью огнестрельного оружия.

И вот какой вопрос напрашивается сам собой. Понятно, что искать правду на Руси испокон века было так же сложно, как ловить в Подмосковье снежного человека, но когда, наконец, бизнес у нас сможет дышать спокойно? Когда, наконец, до нашего правящего класса дойдет одна очень простая вещь – бизнес является одним из основных блоков в фундаменте всей российской государственности. И что «кошмаря» его тем или иным способом, бесконечными проверками, принятием всевозможных нелепых ограничений или рейдерскими захватами, этот самый фундамент расшатывается, что грозит обрушением всему зданию.

Именно бизнес, а не чиновники, вывел в мировые лидеры США и Китай и не замечать этот очевидный факт могут либо откровенно недалекие люди, либо временщики.

Какой урок из всего произошедшего на Иловайской улице сделают отечественные бизнесмены? Вполне очевидный – в России бизнес беззащитен. Особенно если за дело берутся «оборотни в погонах». На бумаге, конечно, прописан ряд законов, местами очень даже правильных, но то на бумаге. А на деле основатель «Меньшевика» Аверьянов, словно в каком-то сюрреалистическом вестерне, вынужден палить по непонятной «группе людей». И теперь стопроцентно пойдет под суд, хотя вопросы у следствия, по большому счету, должны быть не только к нему одному.

Разумеется, никто не снимает с него вины за убийство человека, вот только давайте задумаемся - а вся эта ситуация ему, многодетному отцу и владельцу бизнеса, которому он отдал всю свою жизнь, была нужна? А может человека довели настолько, что ему попросту терять уже было нечего? Ведь как говорят знакомые с историей Аверьянова люди, летом этого года на фабрику уже приходили незваные гости с битами и арматурой.

И ведь это не единичный случай. Рейдерские захваты давно стали чем-то само собой разумеющимся. Если у кого-то есть желание, а главное возможность что-то отнять, то это отнимают. С не меньшей наглостью и жестокостью, чем это делала «братва» в девяностые.

Теперь, правда, всему этому беспределу придается некая видимость законных действий. И судебные решения выносятся, и правильные бумажки оформляются, но бандитская суть всего этого не исчезает. Это все тот же грабеж средь бела дня и разбой на большой дороге.

Можно долго рассуждать, кто именно виноват в том, что случилось сегодня на Иловайской улице. Но это событие - всего лишь эпизод из череды других аналогичных случаев.

В то время пока Аверьянов палил в незваных гостей, сотни бизнесменов переживают схожие проблемы и ещё переживут в дальнейшем. И продолжаться это будет до тех пор, пока государство не соизволит, наконец, принять более жесткие меры.

Преступления против бизнеса, то есть против российской экономики, давно пора отнести к разряду тяжких. И всякие попытки «кошмарить» и «отжимать» должны заканчиваться суровыми приговорами. Иначе Россия так и будет пугалом как для собственных бизнесменов, которые не знают, что им готовит завтрашний день – то ли внезапную проверку, то ли визит неких товарищей в погонах с предложением, от которого нельзя отказаться – так и для зарубежных. Которых, как известно, затаскивают к нам, суля чуть ли не золотые горы, но реальность оказывается совсем другой.

Хотя что-то подсказывает, что поймать снежного человека в Подмосковье всё же будет легче, чем дождаться перемен к лучшему.