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Первый в истории ангольский спутник потерян после запуска с Байконура

13:33 27.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Первый ангольский космический спутник «Angosat-1» перестал выходить на связь после запуска, который состоялся вечером 26 декабря. Об этом со ссылкой на неназванный источник на космодроме Байконур, откуда произвели запуск, сообщает «Интерфакс».

«После отделения от разгонного блока „Фрегат“ спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что причиной неполадок мог стать отказ передатчика, бортового компьютера или аккумуляторов.

Старт «Angosat-1» был одновременно запуском последней изготовленной ракеты-носителя «Зенит», производство которых возобновили только в 2017 году. Это также был первый запуск российской частной компании S7 Space.

«Angosat-1» — спутник связи, который был выведен на геостационарную орбиту. Его разработала космическая корпорация «Энергия».

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 19:24
Гость: гость

Так надо было запускать с бизнес-джетов, а они опять ракетой попробовали. Ничему их жизнь не учит!
27.12.2017, 19:23
Гость: Кадры решают все !

Призывать можно и дурака на это место поставить. Его работа в том, чтобы организовывать работу, а этого то он и не может. Потому, что не рубит ни в чем. Это не в хоккей ночью играть и с детьми заигрывать.
27.12.2017, 19:01
Гость: гость

Эка невидаль-спутник упал.. Главное, что там у хохлов...
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