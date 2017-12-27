Росгвардейцев обеспечат персональными видеорегистраторами

Росгвардия объявила конкурс на поставку пяти комплектов персональных видеорегистраторов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно требованиям ведомства, системы аудио- и видеофиксации окружающей обстановки должны быть оснащены датчиками нападения. Их срабатывание должно автоматически запускать запись происходящих событий, в том числе в темное время суток и в условиях недостаточной освещенности.

В числе требований к приборам также указана возможность их крепления на различные типы формы и обмундирования росгвардейцев.

Стоимость одного регистратора составляет 365 тысяч рублей, а в общей сложности цена контракта равна 1,825 миллиона рублей. Росгвардия рассчитывает получить устройства к середине будущего года. Они предназначены для военнослужащих одной из подмосковных частей.

