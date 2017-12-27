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Росгвардейцев обеспечат персональными видеорегистраторами

21:58 27.12.2017
Фото с сайта nac.gov.ru
Фото с сайта nac.gov.ru
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Росгвардия объявила конкурс на поставку пяти комплектов персональных видеорегистраторов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно требованиям ведомства, системы аудио- и видеофиксации окружающей обстановки должны быть оснащены датчиками нападения. Их срабатывание должно автоматически запускать запись происходящих событий, в том числе в темное время суток и в условиях недостаточной освещенности.

В числе требований к приборам также указана возможность их крепления на различные типы формы и обмундирования росгвардейцев.

Стоимость одного регистратора составляет 365 тысяч рублей, а в общей сложности цена контракта равна 1,825 миллиона рублей. Росгвардия рассчитывает получить устройства к середине будущего года. Они предназначены для военнослужащих одной из подмосковных частей.
 

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 10:19
Гость: .

Видеорегистраторы, персональные, с креплением на одежду, каску продают в Европе от 30 до 50 Евро в магазинах, оптом еще дешевле.
50х70=3 500 рублей при покупке в розницу.
28.12.2017, 10:18
Гость: вспоминается

В середине нулевых общались в обсуждениях на АиФ. На разговоры о чипизации населения одна из женщин написала, что её муж работает в органах и он готов вставить чип хоть в ж... если за это будут платить.
28.12.2017, 08:42
Гость: такс

365 тысяч за комплект не маловато будет Может сразу по миллиону и считать удобно
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