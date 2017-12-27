Владимир Путин подал документы в Центризбирком

Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком для подачи документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Пакет документов у него принимают сотрудники рабочей группы ЦИК.

26 декабря инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. В состав группы вошли 30 человек, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, телекомментатор Дмитрий Губерниев, певец Иосиф Кобзон, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

Поддержать действующего президента РФ Владимира Путина, если выборы главы государства состоятся в ближайшее воскресенье, готовы две трети россиян, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает РИА Новости. Отдать голос за лидера ЛДПР Владимира Жириновского на президентских выборах по-прежнему готовы 7% респондентов, а лидера КПРФ Геннадия Зюганова поддержали бы 4% опрошенных. Их рейтинги на протяжении всего ноября стабильно сохранялись на этих отметках.

Телеведущая Ксения Собчак пока, по данным ФОМ, может рассчитывать лишь на 1% голосов, как и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Опрос ФОМ был проведен 2-3 декабря среди 3 тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.