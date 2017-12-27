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Путин высказался за вахтовый метод освоения Севера

18:46 27.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин не видит необходимости в строительстве новых городов за Полярным кругом. Об этом он заявил на заседании Госсовета, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что предстоит решить вопрос о том, как поступить с ранее построенными в условиях вечной мерзлоты населенными пунктами в связи с изменениями экологической ситуации и климата.

«И второе – на постоянной основе строить новое жилье, новые города, капитальные строения в условиях Крайнего Севера, переселять туда людей – может быть, в каких-то случаях это и имеет смысл, может быть. Но уверяю вас, иногда вахтовый метод – он гораздо более эффективен», - цитирует президента агентство.

Путин добавил, что привлекательность работы в северных регионах исчезла с распадом СССР. В те времена в условиях плановой экономики было создано множество стимулов. По словам президента, воссоздать их в нынешних экономически реалиях не представляется возможным.
 

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 21:30
Гость: такс

В принципе если всё Россию переселить например в Московскую область то всё можно осваивать вахтовым методом
27.12.2017, 21:11
Гость: "В те времена

в условиях плановой экономики было создано множество стимулов. По словам президента, воссоздать их в нынешних экономически реалиях не представляется возможным."
Ага. Это, если нихрена не делать.
"в условиях плановой экономики"
Ясен пень, когда у Вовочки ваще никакой экономики скоро не будет, кроме военной.
То ли дело, когда детишки октябрятского возраста у Вовчека спрашивают:"Как вы относитесь к оппозиции?"
Смешно, правда?..
27.12.2017, 21:10
Гость: ни колай

а еще лучше из средней азии туда отправить
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