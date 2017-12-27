Путин высказался за вахтовый метод освоения Севера

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в строительстве новых городов за Полярным кругом. Об этом он заявил на заседании Госсовета, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что предстоит решить вопрос о том, как поступить с ранее построенными в условиях вечной мерзлоты населенными пунктами в связи с изменениями экологической ситуации и климата.

«И второе – на постоянной основе строить новое жилье, новые города, капитальные строения в условиях Крайнего Севера, переселять туда людей – может быть, в каких-то случаях это и имеет смысл, может быть. Но уверяю вас, иногда вахтовый метод – он гораздо более эффективен», - цитирует президента агентство.

Путин добавил, что привлекательность работы в северных регионах исчезла с распадом СССР. В те времена в условиях плановой экономики было создано множество стимулов. По словам президента, воссоздать их в нынешних экономически реалиях не представляется возможным.

