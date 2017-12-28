В гипермаркетах «Лента» после теракта в Петербурге заклеили камеры хранения

В Новгороде в гипермаркетах «Лента» заклеили скотчем камеры хранения. Это произошло на следующий день после теракта в Санкт-Петербурге, где в одном из магазинов сети «Перекресток» взорвалась бомба, заложенная в камере хранения.

Издание «Новгород.ру» опубликовало фотографии из «Ленты». Администрация магазина предупреждает покупателей, что камеры хранения временно не работают по техническим причинам.

Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. В камеру хранения магазина была заложена бомба мощностью около 200 граммов тротила, начиненная шариками от подшипника. По последним данным, пострадали 13 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом, но СК пока не переквалифицировал дело. О подозреваемых в причастности к теракту ничего не сообщалось.