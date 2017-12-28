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В гипермаркетах «Лента» после теракта в Петербурге заклеили камеры хранения

13:33 28.12.2017
Фото с сайта novgorod.ru
Фото с сайта novgorod.ru
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В Новгороде в гипермаркетах «Лента» заклеили скотчем камеры хранения. Это произошло на следующий день после теракта в Санкт-Петербурге, где в одном из магазинов сети «Перекресток» взорвалась бомба, заложенная в камере хранения.

Издание «Новгород.ру» опубликовало фотографии из «Ленты». Администрация магазина предупреждает покупателей, что камеры хранения временно не работают по техническим причинам.

Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. В камеру хранения магазина была заложена бомба мощностью около 200 граммов тротила, начиненная шариками от подшипника. По последним данным, пострадали 13 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом, но СК пока не переквалифицировал дело. О подозреваемых в причастности к теракту ничего не сообщалось.

Темы: Россия, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 19:03
Гость: Александр1

В Новгороде в гипермаркетах «Лента» заклеили скотчем камеры хранения.
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Глупее трудно что нибудь придумать! Если сегодняшняя медицина не в силах победить раковую опухоль,придерживаясь этой логике нужно просто закрыть онкологические центры и проблемы не будет.Это все на что способна нынешняя буржуазия во главе с нашим правительством.Ждем мудрого направляющего решения Президента и примим его с предвосхищением.
28.12.2017, 18:50
Гость: Мдяяя

Только в Петербурге заклеили? А в остальных городах такого не предвидится?
28.12.2017, 16:51
Гость: Вали на рыжую конкуренцию

По моему выходец из спецслужб не в состоянии наладить и их работу.
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