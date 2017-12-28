В Минкомсвязи рассказали о сроках отмены роуминга в России

Окончательно все вопросы по внутрисетевому и национальному роумингу в России будут решены в первой половине 2018 года. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает РИА «Новости».

«В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», - цитирует агентство министра.

Он также добавил, что принятия законов, запрещающих роуминг и другие виды услуг, не потребуется. По данным операторов, многие абоненты пользуются тарифами «где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала завершить всю работу по вопросам роуминга в текущем году. Однако это оказалось невозможным из-за того, что общее число тарифных планов российских операторов превышает тысячу.

