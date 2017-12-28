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Магазины «Перекресток» в Петербурге лишились камер хранения

19:45 28.12.2017
Скриншот с канала RT на Youtube
Скриншот с канала RT на Youtube
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В петербургских супермаркетах сети «Перекресток» убрали все камеры хранения после недавнего теракта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ночью демонтировали все камеры хранения во всех «Перекрестках». Это распоряжение нашей компании», - рассказал корреспонденту агентства администратор одного из магазинов сети.

По сведениям агентства, власти города намерены провести встречу с представителями правоохранительных органов и службы безопасности X5 Retail Group (в нее входит и «Перекресток») для обсуждения мер безопасности в торговых объектах.

Накануне в одном из магазинов «Перекресток» в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Предполагается, что оно было заложено в камере хранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 20:58
Гость: Chateauneuf du Pap

Воистину русский способ решения проблемы - бомба была в камере хранения ? Уничтожим камеры хранения.
Такой подход в проблемам я видел в сериале Альф - у них на планете Мельмак когда они встретились с чем-то, что им было незнакомо - уничтожили это.
28.12.2017, 20:51
Гость: Бобер

Ну чтоб больше никто не мог засечь происшествие и поймать террориста.
28.12.2017, 20:47
Гость: Питон

Закрытие всех камер хранения не спасет от будущих терактов. Это показная акция вроде сразу серьезно отреагировали. В штатх после терактов когда бомбу оставили в мусорном баке сразу убрали все помойки. Тогда весь мусор все стали бросать на пол и оставлять в вагонах метро. Его там и раньше все бросали и остатки кофе выливали на сиденья следуя западному самому лучшему воспитанию и культуре. Что его стало так много что приходилось уборщикам выметать на каждой станции. Затем в метро мусорники заменили пластиковыми прозрачными мешками.
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