Магазины «Перекресток» в Петербурге лишились камер хранения

В петербургских супермаркетах сети «Перекресток» убрали все камеры хранения после недавнего теракта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ночью демонтировали все камеры хранения во всех «Перекрестках». Это распоряжение нашей компании», - рассказал корреспонденту агентства администратор одного из магазинов сети.

По сведениям агентства, власти города намерены провести встречу с представителями правоохранительных органов и службы безопасности X5 Retail Group (в нее входит и «Перекресток») для обсуждения мер безопасности в торговых объектах.

Накануне в одном из магазинов «Перекресток» в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Предполагается, что оно было заложено в камере хранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

