]]> ]]>
Главная В России Новости

Задержанный директор фабрики «Меньшевик» дал показания

12:59 28.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Бывший собственник и гендиректор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов заявил, что застрелил охранника Алексея Осипова, так как на него направили оружие. Об этом Аверьянов рассказал на допросе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам Аверьянова, к нему 27 декабря пришли несколько посетителей, один из которых достал пистолет. В ответ Аверьянов открыл огонь из карабина «Сайга». В результате Осипов получил смертельное ранение.

Источник агентства добавил, что из карабина Аверьянова стреляли шесть раз, а из пистолета — 15. Вместе с судебным приставом к Аверьянову пришли десять человек.

Перестрелка на фабрике «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Аверьянов успел сбежать оттуда до приезда полиции, его задержали на следующий день.

Аверьянов обвинил сотрудников местной прокуратуры в содействии людям, которые пытались отобрать у него фабрику.

Темы: Правоохранительные органы в России, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.12.2017, 18:04
Гость: Кто главный в ГазпрЕме?То-то и оно.

Каждый народ должен жить в пределах границ своей державы и плодиться по средствам.Избрать нормальных славян на выборах,и жизнь станет без насилия.А эти юристы с кавказской родословной не имеют права судить славянский народ.При СССР кавказские абр.. обязательно заканчивали торговые техникумы и наживались спекуляцией. Времена меняются,меняются нравы.Теперь они не консервными баночками,а тоннами крадут с рудников золото русского народа.Как же не красть,если какой-то Шеварнадзе отстегнул США Северный морской путь ,а Менд-Медведев отдал Норвегии Русские Северные воды,где промышлял отец Ломоносова.Случай такой припоминается.Ломоносов Михайло видит во сне,как его отец замерзает на одном острове около Шпицбергена.Ломоносов снарядил экспедицию туда,и нашли там погибшего рыбака,отца Ломоносова.Вернемся к реальности.Квартиранты 1917г должны уйти из Кремля.России нужен порядок.
28.12.2017, 17:57
Гость: Skeptik

Кавказские мафиози прокуроры и менты в деле
28.12.2017, 17:36
Гость: Ячччч

Отжали? За долги , решением суда забрали...а он сам то как стал владельцем этой фабрики? Все у вас не русские виноваты, а он бедный русский парень , который своего же русского парня пристрелил, а он тоже сын, отец, муж... народ очнитесь, что может быть больше преступлением, чем убить человека, любой национальности?! Взятки значит русские и берут, раз не русские дают, а потом опять оправдания, мол бедный русский парень как же ему не взять и тд. Достало !!!
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.