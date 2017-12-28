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В Совфеде предложили отмечать День военной присяги

21:45 28.12.2017
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Российские сенаторы подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагают установить 8 апреля Днем военной присяги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ, в числе авторов которого, Алексей Пушков, Франц Клинцевич, Ольга Квитиди, содержит поправки в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Сенаторы пояснили, что именно 8 апреля в 1992 году был окончательно разрешен конфликт между Россией и Украиной по поводу Черноморского флота.

После распада СССР Киев потребовал от ЧФ принять военную присягу Украины, но моряки отказались это сделать. Через несколько месяцев был подписан указ о переходе ЧФ под юрисдикцию России. Военнослужащие ЧФ сохранили верность присяге, а на корабля был поднят Андреевский флаг.

По мнению сенаторов, введение Дня военной присяги будет напоминать об этом историческом событии, а также «способствовать формированию патриотического сознания и воинскому воспитанию граждан Российской Федерации».
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2017, 10:51
Гость: Дважды

Присягу никто не принимал.
29.12.2017, 10:38
Гость: А Д

А день чиновничьей присяги?
29.12.2017, 10:30
Гость: Для такс

праздник без спиртного - не праздник?
Все комментарии (33)
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