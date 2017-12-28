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В ЦИК обратились более 50 потенциальных кандидатов в президенты РФ

20:45 28.12.2017
Элла Памфилова. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Элла Памфилова. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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О своем намерении баллотироваться на пост президента России в Центризбирком сообщил 51 человек. Большинство из них – самовыдвиженцы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК Эмму Памфилову.

К настоящему моменту шесть кандидатов от партий уже прошли процедуру выдвижения. Пятеро открыли счета и могут начинать агитацию. В ближайшее время ЦИК рассмотрит документы для выдвижения, поданные кандидатами еще от семи партий.

Что касается самовыдвиженцев, то, по словам Памфиловой, поступили документы от шести человек. Трое получили отказ в регистрации. Заявления еще троит пока не рассматривались.

Для подачи документов на выдвижения кандидатам от партий дан срок до 12 января, самовыдвиженцам – до 8 января.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Центризбирком
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Комментарии читателей
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29.12.2017, 09:30
Гость: Остап

А кто из них наберет триста тысяч подписей?
29.12.2017, 02:57
Гость: А какую матпомощь выписывают?

Сколько денег платят самовыдвиженцам? Это хороший способ забаблить (не путать с заработать) денег - я вот блогер - голосов могу набрать много, а сколько заплатят не знаю - мне ведь надо сообщить друганам стоит игра свеч или нет.
29.12.2017, 02:31
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Едрён корень, сколько в стране безработных президентов!
Может аукцион устроить международный? Вон пиндосы с Трампом маются, а мы им враз 50 штук предложим.
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