В ЦИК обратились более 50 потенциальных кандидатов в президенты РФ

О своем намерении баллотироваться на пост президента России в Центризбирком сообщил 51 человек. Большинство из них – самовыдвиженцы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК Эмму Памфилову.

К настоящему моменту шесть кандидатов от партий уже прошли процедуру выдвижения. Пятеро открыли счета и могут начинать агитацию. В ближайшее время ЦИК рассмотрит документы для выдвижения, поданные кандидатами еще от семи партий.

Что касается самовыдвиженцев, то, по словам Памфиловой, поступили документы от шести человек. Трое получили отказ в регистрации. Заявления еще троит пока не рассматривались.

Для подачи документов на выдвижения кандидатам от партий дан срок до 12 января, самовыдвиженцам – до 8 января.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.

