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Бывший глава Росграницы получил девять лет колонии

20:40 29.12.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Мещанский суд Москвы вынес приговор экс-руководителю Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрию Безделову.

Он признан виновным в хищении почти 500 миллионов рублей и приговорен к девяти годам лишения свободы. Наказание Безделов будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, согласно вердикту, он должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона рублей, передает «Интерфакс».

Осуждены также семеро подельников бывшего главы Росграницы. Они приговорены к различным срокам заключения от двух до восьми лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, хищения в Росгранице осуществлялись в период с 2009 по 2013 годы. В 2014 году Безделов был задержан в Италии. До этого его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2016 году его экстрадировали в Россию.
 

Темы: Россия, Москва, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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30.12.2017, 09:29
Гость: ВВВ

А вот и не угадал. Больше, чем в США, "зеков на душу населения", именно в нынешней России...
30.12.2017, 07:07
Гость: Так

и при отце народов зеков на душу населения в Америке было больше.
30.12.2017, 01:11
Гость: Ха

Брешете почтенный. Больше всего зеков на душу населения в вашей Америке. А в скольких штатах смертная казнь не отменена?
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