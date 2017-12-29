Бывший глава Росграницы получил девять лет колонии

Мещанский суд Москвы вынес приговор экс-руководителю Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрию Безделову.

Он признан виновным в хищении почти 500 миллионов рублей и приговорен к девяти годам лишения свободы. Наказание Безделов будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, согласно вердикту, он должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона рублей, передает «Интерфакс».

Осуждены также семеро подельников бывшего главы Росграницы. Они приговорены к различным срокам заключения от двух до восьми лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, хищения в Росгранице осуществлялись в период с 2009 по 2013 годы. В 2014 году Безделов был задержан в Италии. До этого его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2016 году его экстрадировали в Россию.

