Основатель Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годам

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии со штрафом 200 тысяч рублей по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого составил более 3,5 миллиарда рублей. Приговор вынес 29 декабря Тверской суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Помимо Браудера, осужден его деловой партнер Иван Черкасов — ему назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск трех отделений ФНС по Москве, взыскав с Браудера и Черкасова 4,2 миллиарда рублей.

Генпрокуратура уже направила в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Браудера в Россию, заявил прокурор Михаил Резниченко. По его словам, ведомство, ранее отказывавшее российским следователям в розыске Браудера, теперь с учетом новых обстоятельств готово «вернуться к этому вопросу и заново рассмотреть обращение об экстрадиции».

Браудера признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Основатель Hermitage Capital, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах.

Указанная компания выплатила дивиденды офшорной кипрской фирме и перевела 600 миллионов рублей двум банкам, которые лишились лицензии. Затем банкротом стала сама «Дальняя степь». Как утверждает обвинение, эти действия позволили Браудеру вывести активы компании перед банкротством, что причинило ущерб государству. Адвокаты бизнесмена намерены обжаловать приговор суда.

