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Путин подписал закон об обязательной маркировке лекарств

14:47 29.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Владимир Путин одобрил изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Теперь все лекарственные препараты будут проходить обязательную маркировку, необходимую для контроля качества и борьбы с контрафактом.

По действующему законодательству маркировать товары обязаны только производители шуб. Теперь к ним присоединятся фармацевтические производители, следующий шаг – маркировка сигарет, сообщает «Право.ру».

Для фармрынка маркировку решили ввести поэтапно, дабы не вызвать ажиотажа (см. «Обязательную маркировку лекарств введут постепенно»). До 31 марта промаркируют препараты по государственной программе семи высокозатратных нозологий. Следующие этапы коснутся сначала «дорогих» жизненно необходимых лекарств, а затем – в категории до 100 руб.

Эксперты отмечали, что подобное кодирование позволяет проследить путь товара на всех его этапах: от производства до поступления в руки конечного покупателя, при этом первые фармацевты уже протестировали маркировку (см. «Тенденции и ожидания: эксперты обсудили фармрынок»).

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.12.2017, 19:22
Гость: Подписать подписал, - а что толку?

Опять было лень пораскинуть умом:
Сама "маркировка"-то будет почём?
Да и вообще о дефектах лекарства
Позднёхонько вспомнил глава государства...
29.12.2017, 18:04
Гость: Сергей

Что это даст-толком понять не могу!
29.12.2017, 16:41
Гость: ВВВ

Это дело! Теперь все эрзац лекарства отмаркируют и будут продавать по цене настоящих!
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