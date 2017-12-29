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Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

18:45 29.12.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Центризбирком зарегистрировал лидера ЛДПР Владимира Жириновского в качестве кандидата на пост президента России.

Соответствующее решение было принято 29 декабря. Удостоверение кандидата политику вручил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает РИА «Новости».

«Это гордость для любого человека — иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным… С вручения этого удостоверения начинается восхождение на Олимп», - цитирует агентство Жириновского. На пост главы государства он будет баллотироваться в шестой раз.

Ранее в ЦИК отметили, что желание принять участие в выборах в качестве кандидатов изявили более 50 человек. Более половины из них – самовыдвиженцы.

Официально старт избирательной кампании был дан 18 декабря. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2017, 20:24
Гость: Остолоп

Владимир Вольфович, дык, что вы там говорили про стареющее и дряхлеющее Политбюро ЦК КПСС?
29.12.2017, 20:22
Гость: Зачем

Ведь уже есть собчак?
29.12.2017, 19:53
Гость: *

Пять раз проиграл и в шестой уже раз
Позориться старый ползёт лоботряс!
Чем вновь уповать лишь на жалкую кроху,
Навальному хоть уступил бы дорогу!
Все комментарии (7)
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