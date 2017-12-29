Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

Центризбирком зарегистрировал лидера ЛДПР Владимира Жириновского в качестве кандидата на пост президента России.

Соответствующее решение было принято 29 декабря. Удостоверение кандидата политику вручил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает РИА «Новости».

«Это гордость для любого человека — иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным… С вручения этого удостоверения начинается восхождение на Олимп», - цитирует агентство Жириновского. На пост главы государства он будет баллотироваться в шестой раз.

Ранее в ЦИК отметили, что желание принять участие в выборах в качестве кандидатов изявили более 50 человек. Более половины из них – самовыдвиженцы.

Официально старт избирательной кампании был дан 18 декабря. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

