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Путин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзей

18:42 31.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев по традиции будут встречать Новый год в кругу родных и близких, у главы правительства есть планы покататься на горных лыжах.

"Путин будет традиционно встречать Новый год в кругу родных, близких и друзей. Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Так же будет традиционно и в этом году", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь ранее признавал, что "у Путина практически не бывает полноценных выходных". "Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады", - говорил пресс-секретарь президента.

Не исключено, что, как и в прежние новогодние дни, президент какое-то свободное время использует для любимых им занятий спортом. Путин, как известно, играет в хоккей и плавает, старается делать это ежедневно.

Что будет у президента на новогоднем столе, пресс-секретарь в этот раз не рассказал. Но известно, что Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает, по его собственным словам, скромную и здоровую еду.

Песков также не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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31.12.2017, 21:08
Гость: столько хахатался

Улюкаев тоже считал ,что находится в кругу друзей.(У политиков и бизнесменов нет друзей).
31.12.2017, 21:08
Гость: чуднО!

Да где бы ни встретили, - в том ли проблема?
Так плохи дела почему у тандема?
"Без продыху пашут" немало уж лет...
А что в результате как только не вред?
31.12.2017, 20:49
Гость: Путин весьма скромен

в плане пищевых предпочтений, предпочитает, по его собственным словам, скромную и здоровую еду.
-- А что я ем?
- Простую осетрину, простую русскую еду.
Её ловлю в своем пруду... (с)
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