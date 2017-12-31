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Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Новым годом

21:46 31.12.2017

Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Новым годом.

Глава правительства выразил надежду, что новый год откроет для каждого новые возможности и позволит добиться успехов. Он также напомнил, что праздничные дни дарят теплоту общения с дорогими нам людьми.

"Пусть они наполнят нас положительной энергией на долгое время. А новый, 2018 год оправдает все наши надежды, будет щедрым на хорошие события, принесет благополучие и радость в каждую семью. Пусть рядом с нами будут наши близкие и друзья", - сказал Медведев, обращаясь к россиянам.

Дмитрий Медведев пожелал жителям РФ счастья, здоровья и осуществления тех желаний, которые они загадают под бой курантов.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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01.01.2018, 10:32
Гость: мендель

страна наша "молодая", "супер-пупер-многонациональная", и я тоже "русский".
01.01.2018, 06:18
Гость: Ray Bloom

Не показывайте больше его нам.
01.01.2018, 04:13
Гость: Патриот Золотой Федерации

А как же жители Федерации? Кто нас поздравит?
Все комментарии (11)
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