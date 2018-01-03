В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег

В Чечне ликвидирована система по отмыванию денег, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, при этом расследований на уровне МВД по делу экс-главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется.

Пресс-служба МВД по Чечне в июле сообщила, что глава чеченского отделения Сбербанка России Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более одного миллиарда рублей. В отношении Джабраилова было заведено уголовное дело, сообщали в МВД.

"Насколько мне известно, никаких расследований на уровне МВД сейчас не ведется. На территории Чеченской республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована", — сообщил Кузнецов.

"Что касается случая с руководителем местного Сбербанка, то мы провели собственную проверку. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка", — уточнил зампред правления Сбербанка.