Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

Операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации попадают в зону риска в этом году: в связи с продолжающейся автоматизацией рутинных процессов они могут попасть под сокращения, считают эксперты портала SuperJob.ru.

Обман ожиданий могут испытать специалисты, обслуживающие "криптопузырь". Здесь уже становится традиционным переход сотрудников от стартапа к стратапу (некая внутренняя отраслевая миграция).

В вопросах трудоустройства проблем не будет для специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса - в этом сегменте автоматизация идет очень медленно, пишет РГ.

Нет рисков для курьеров и водителей - беспилотные технологии и развитие машинного зрения - это задачи не 2018 года.