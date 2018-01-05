]]> ]]>
Главная В России Новости

Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

16:51 5.01.2018

Операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации попадают в зону риска в этом году: в связи с продолжающейся автоматизацией рутинных процессов они могут попасть под сокращения, считают эксперты портала SuperJob.ru.

Обман ожиданий могут испытать специалисты, обслуживающие "криптопузырь". Здесь уже становится традиционным переход сотрудников от стартапа к стратапу (некая внутренняя отраслевая миграция).

В вопросах трудоустройства проблем не будет для специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса - в этом сегменте автоматизация идет очень медленно, пишет РГ.

Нет рисков для курьеров и водителей - беспилотные технологии и развитие машинного зрения - это задачи не 2018 года.

Темы: Рынок труда и безработица в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.01.2018, 22:41
Гость: Вопрос конечно интересный

А почему экспертов не ждёт сокращение?
05.01.2018, 22:03
Гость: ник

При коммунистах такого не было, а так идея здрава: роботы уменьшают количество абочих, кстати коммунисты учитывали в ВВП только работу ез услуг.
05.01.2018, 21:52
Гость: Пивасик-Рустему

Ты что думаешь что у вас положение лучше? Наивный.
---
По официальным данным МВД за январь-февраль 2017 года ( и далее) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года: Как правило официальные данные в три раза меньше реальных.

1. Количество фактов постановки на учёт иностранных граждан и лиц без гражданства 2017 год - 14 590 229 чел, 2016 год — 13 267 346 чел (рост 10%).

2. Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства 2017 г — 134 390 чел, 2016 г — 133 791 чел (рост 0,0044%). В том числе квалифицированным специалистам 2017г – 24 262 чел и 2016г. – 24 864 чел (падение 2,5%)

3. Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 2017 г — 1 556 178 чел, 2016г — 1 410 090 чел (рост 10%)

4. Оформлено разрешений на временное проживание – 2017г – 269 364 чел, 2016 г – 292 275 чел (падение 8%???!!)

5. Оформлено видов на жительство – 2017 г – 168 410 чел, 2016г – 164 770 чел (рост 2,2%)

6. Направлено представлений о не разрешении на въезд в РФ – 2017 г – 185 576 чел, 2016г – 216 469 чел (падение 14%)

7. Оформлено приглашений – 2017г – 448 707 чел, 2016 г – 428 069 чел

8. Оформлено виз – 2017г – 273 777 чел, 2016 г. – 258 193 чел (рост 6%)
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.