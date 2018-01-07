Американские военные самолеты провели разведку вдоль всего побережья России

Два американских военных самолета - морской разведчик P-8A Poseidon и дальний тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk - осуществили масштабную разведывательную операцию, охватившую практически все российское побережье на Черном море. Это следует из последних мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их информации, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050, который, как сообщалось, в воскресенье проводил разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после этого в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западной оконечности до Керченского пролива, и Краснодарского края практически вплоть до Сочи.

Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который, как сообщалось, в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо этого совершил полет к западу и югу от полуострова, а затем и вблизи Новороссийска, пишет "Интерфакс".

С начала года это уже по меньшей мере второй полет разведывательного самолета ВМС США вблизи побережья Крыма. Первый был зафиксирован 1 января.

Кроме того, это был и второй полет американского дальнего разведывательного беспилотника вдоль линии разграничения в Донбассе в текущем году - первый был также совершен 1 января.

Как сообщалось, 4 и 5 января стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135W также совершили длительные полеты вблизи границ Калининградской области на Балтике.