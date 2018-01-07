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Владимир Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви Санкт-Петербурга

02:00 7.01.2018

Президент России принял участие в Рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге. На богослужении присутствовал также губернатор города Георгий Полтавченко.

Симеоновская церковь - одна из старейших в "северной столице". Именно в этом храме был крещен отец Владимира Путина, пишет РГ.

Фото с сайта 78.ru

В ходе богослужения глава государства вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века. По информации пресс-службы, это двухрядная икона в металлическом окладе, содержащая изображения: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другие.

Симеоновская церковь - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году возведен по приказу императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной постройки 1714 года. В 1938 году храм была закрыт и разграблен. В 1951-1954 годах церковь отреставрировали и сделали в ней метеорологический музей. В 1994 году здание было возвращено Санкт-Петербургской Епархии. Настоятелем Симеоновской церкви является протоиерей Олег Скобля, известный также как музыкант и поэт.

Темы: Рождество, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.01.2018, 10:40
Гость: МТ

А рядом батюшка Евлампий,
От грехов меня спасал.
Не предавай! - Не предавал,
Не убивай! - Не убивал,
Не пожалей! - Отдам последнюю рубашку,
Не укради! - Вот тут я дал,
Вот тут я дал, вот тут я дал,
Вот тут я дал, в натуре, маху.
07.01.2018, 10:20
Гость: Нечистая сила

забирает в себя силы убитых ею,он переживет всех нас,он уже почти бессмертен.
07.01.2018, 10:03
Гость: ник

раньше трансляции из дома Советов или дворца съездов были.
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