Владимир Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви Санкт-Петербурга

Президент России принял участие в Рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге. На богослужении присутствовал также губернатор города Георгий Полтавченко.

Симеоновская церковь - одна из старейших в "северной столице". Именно в этом храме был крещен отец Владимира Путина, пишет РГ.

Фото с сайта 78.ru

В ходе богослужения глава государства вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века. По информации пресс-службы, это двухрядная икона в металлическом окладе, содержащая изображения: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другие.

Симеоновская церковь - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году возведен по приказу императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной постройки 1714 года. В 1938 году храм была закрыт и разграблен. В 1951-1954 годах церковь отреставрировали и сделали в ней метеорологический музей. В 1994 году здание было возвращено Санкт-Петербургской Епархии. Настоятелем Симеоновской церкви является протоиерей Олег Скобля, известный также как музыкант и поэт.