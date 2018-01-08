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Жену футболиста Аршавина сняли с рейса за деструктивное поведение

15:50 8.01.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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С рейса SU1946 Москва-Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна, сообщается на сайте компании «Аэрофлот».

Согласно рапорту старшего бортпроводника, госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

На основании этого КВС принял решение о снятии пассажиров с рейса.

В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке. 

Темы: Аэрофлот
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Комментарии читателей
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08.01.2018, 23:04
Гость: Мама дорогая!

Это ж надо перед полетом так нажраться.
08.01.2018, 22:24
Гость: Остолоп

"пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж"
Питерские все такие? Я думал только Мутко и Миллеровский "Зенит".
08.01.2018, 21:24
Гость: А Д

Жена понятно, а кто такой аршавин?
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