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В РПЦ заявили о готовности воспитывать детей-отказников

19:45 8.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Русская православная церковь готова принять детей, родители которых этого сделать не могут.

Как пишет РИА Новости, это заявление он сделал во время посещения в праздник Рождества Христова центра гуманитарной помощи для женщин в кризисной ситуации.

"Если женщина оказалась в ситуации, когда не сделала аборт, но реально не может воспитывать ребенка, надо, чтобы таких детей отдавали нам (Русской православной церкви. — Прим. ред.), не лишая женщину материнства", — сказал патриарх.

При этом он отметил, что не стоит сравнивать это с детским домом, так как женщина "может прийти в любой момент и забрать ребенка".

В свою очередь председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон отметил, что при нескольких монастырях уже действуют центры семейного устройства. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.

Гуманитарный центр для беременных женщин, нуждающихся и многодетных семей создан православной службой "Милосердие". Здесь можно получить женскую и детскую одежду, подгузники, предметы гигиены, коляски, кроватки и игрушки. На сегодня в России таких центров 126, еще 30 должны появиться до середины 2018 года.

Темы: Православная церковь в России, Дети без родителей и проблема усыновления в России, Дети
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Комментарии читателей
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08.01.2018, 23:11
Гость: ВВВ

GOTT MIT UNS - надпись на пряжке ремня фашистского солдата.
С Богом, вашим, на Русь, всегда вороги шли, что немцы-крестоносцы в 1242, что фашисты в 1941...
08.01.2018, 23:11
Гость: ъъъ

Ну и отлично хоть за это спасибо , а то всё бабки рубят.
08.01.2018, 23:08
Гость: !

отличное дело!
Все комментарии (12)
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