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Лекция экономиста об истинных «виновниках коррупции» вызвала скандал

14:32 9.01.2018

Пользователи Сети горячо осуждают видео, предположительно сделанное во время лекции экономиста Уральского Федерального Университета.

Преподаватель заявляет, что главными виновниками коррупции в современной России являются советские граждане, родившиеся в период между 1965 и 1975 годами. По мнению экономиста, именно эти "пустословы", не нашедшие себе места в капиталистической России, виновны в высоком уровне взяточничества, потому что не получили в СССР профессии, которые могли бы быть применимы и при капитализме.

По словам педагога, вынужденные как-то приспосабливаться к новой жизни после 1991 года эти люди начали обманывать, воровать и заниматься коррупцией, а потом, вдруг - экономист не объясняет как - оказались на руководящих постах предприятий и организаций, куда перенесли приобретенные в начале 90-х годов привычки.

Обвинительный спич экономиста, в котором пользователи нашли множество несостыковок и логических противоречий, вызвал дискуссию в социальных сетях, передает РЕН ТВ. 

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 22:19
Гость: Chateauneuf du Pap

Браво !
09.01.2018, 20:22
Гость: Родившийся в 1965

Это похоже на разговоры на кухне, после третьей стопки.
09.01.2018, 20:02
Гость: иван з.

Сейчас в России 10 федеральных университетов. Создаются они в федеральных округах, что и отражается в их названиях - Северный, Южный, Сибирский, Уральский, Северо-Кавказский и т.д.
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