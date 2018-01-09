Лекция экономиста об истинных «виновниках коррупции» вызвала скандал

Пользователи Сети горячо осуждают видео, предположительно сделанное во время лекции экономиста Уральского Федерального Университета.

Преподаватель заявляет, что главными виновниками коррупции в современной России являются советские граждане, родившиеся в период между 1965 и 1975 годами. По мнению экономиста, именно эти "пустословы", не нашедшие себе места в капиталистической России, виновны в высоком уровне взяточничества, потому что не получили в СССР профессии, которые могли бы быть применимы и при капитализме.

По словам педагога, вынужденные как-то приспосабливаться к новой жизни после 1991 года эти люди начали обманывать, воровать и заниматься коррупцией, а потом, вдруг - экономист не объясняет как - оказались на руководящих постах предприятий и организаций, куда перенесли приобретенные в начале 90-х годов привычки.

Обвинительный спич экономиста, в котором пользователи нашли множество несостыковок и логических противоречий, вызвал дискуссию в социальных сетях, передает РЕН ТВ.