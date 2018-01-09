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Суд Петербурга отправил в колонию подполковника Росгвардии

16:44 9.01.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Гарнизонный военный суд Петербурга завершил рассмотрение уголовного дела подполковника войск Национальной гвардии Северо-Запада Сергея Петрова, обвиненного в получении взяток.

Суд установил, что Петров ранее получил 600 тысяч рублей от предпринимателя, исполнявшего госконтракт на поставку продуктов питания в воинские части округа.

Взяткодателем оказался директор ООО «Деловой дом СПБ», который обменял деньги на покровительство со стороны осужденного — тот обеспечил ему беспрепятственную приемку продукции и ее оплату, пишет PASMI. Суд признал Петрова полностью виновным и назначил ему четыре года колонии строгого режима. Также офицеру запрещено занимать должности на государственной и воинской службе сроком на три года.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 21:03
Гость: Длинный нос

Фамилии наши простые-простые
Весь мир по слогам узнаёт!
09.01.2018, 20:24
Гость: ВВВ

Не успели организоваться, а уже сажать надо! Что же дальше?
09.01.2018, 18:18
Гость: Адекватный

Можно подумать он один такой в россии? Просто не поделился с кем надо!?
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