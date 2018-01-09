Суд Петербурга отправил в колонию подполковника Росгвардии

Гарнизонный военный суд Петербурга завершил рассмотрение уголовного дела подполковника войск Национальной гвардии Северо-Запада Сергея Петрова, обвиненного в получении взяток.

Суд установил, что Петров ранее получил 600 тысяч рублей от предпринимателя, исполнявшего госконтракт на поставку продуктов питания в воинские части округа.

Взяткодателем оказался директор ООО «Деловой дом СПБ», который обменял деньги на покровительство со стороны осужденного — тот обеспечил ему беспрепятственную приемку продукции и ее оплату, пишет PASMI. Суд признал Петрова полностью виновным и назначил ему четыре года колонии строгого режима. Также офицеру запрещено занимать должности на государственной и воинской службе сроком на три года.