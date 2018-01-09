Самолет США наблюдал за налетом дронов на авиабазу Хмеймим

Американский самолет-разведчик находился в небе над Средиземным морем во время атаки беспилотников террористов на российские объекты в Сирии. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о разведывательном самолете ВМС США «Посейдон». На протяжении нескольких часов он барражировал между Тартусом и Хмеймимом на высоте семи тысяч метров. В Минобороны такое совпадение нашли странным, передает «Интерфакс».

Ранее в министерстве отметили, что исключительно своими силами боевики такую атаку провести не могли, поскольку не располагают достаточными для этого технологическими возможностями. В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что подобные технологии доступны на открытом рынке.

Однако в Минобороны подчеркивают, что для атаки террористам необходимо было запрограммировать контроллеры управления беспилотниками и сброса боеприпасов в системе GPS. Для этого нужна «приличная инженерная школа одной из развитых стран», а также точные координаты на основе данных космической разведки. В Москве делают акцент на том, что всего этого до инцидента у террористов не было.

Атака была произведена в ночь на 6 января. В налете участвовали 13 беспилотников с самодельными бомбами. Ни один из них цели не достиг. Российским военным удалось захватить несколько аппаратов.

