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Самолет США наблюдал за налетом дронов на авиабазу Хмеймим

18:32 9.01.2018
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Американский самолет-разведчик находился в небе над Средиземным морем во время атаки беспилотников террористов на российские объекты в Сирии. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о разведывательном самолете ВМС США «Посейдон». На протяжении нескольких часов он барражировал между Тартусом и Хмеймимом на высоте семи тысяч метров. В Минобороны такое совпадение нашли странным, передает «Интерфакс».

Ранее в министерстве отметили, что исключительно своими силами боевики такую атаку провести не могли, поскольку не располагают достаточными для этого технологическими возможностями. В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что подобные технологии доступны на открытом рынке.

Однако в Минобороны подчеркивают, что для атаки террористам необходимо было запрограммировать контроллеры управления беспилотниками и сброса боеприпасов в системе GPS. Для этого нужна «приличная инженерная школа одной из развитых стран», а также точные координаты на основе данных космической разведки. В Москве делают акцент на том, что всего этого до инцидента у террористов не было.

Атака была произведена в ночь на 6 января. В налете участвовали 13 беспилотников с самодельными бомбами. Ни один из них цели не достиг. Российским военным удалось захватить несколько аппаратов.
   

Темы: Россия, Сирия, США, Исламистские экстремисты и террористы, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 22:09
Гость: Поручик

В Сирии ситуация явно меняется, с разгромом террористов война не заканчивается. А начинается второй более опасный период как в Афгане. Видя что сломить режим Асада бандитам не удалось в виду явного военного превосходства российских войск. За океаном решили террористам тоже помочь авиацией и ракетами, чтобы они сражались на равных. Для этого подключили своих союзников на ближнем востоке чтобы поделились современной техникой и технологиями. Налеты дронов на российские базы это только подтверждают и это только начало. Скоро и тамагавки полетят случайно попавшие в руки бандитов. России следует на Ближнем Востоке и в Сирии дать решительный бой западу, чтобы избежать войны на своей территории. Бороться следует на с бандитами а с их спонсорами, а без этого война нам будет затяжная как в Афгане и будет стоить России очень дорого истощение ресурсов и вызовет распад страны. А руководство РФ постоянно делает половинчатые решения, когда вроде почти победили и тут же вывод войск и ненужные переговоры, вместо того чтобы уже до конца добить там всех и победить окончательно. Любые переговоры и послабления позволяют только бандитам переформироваться и перевооружится и ударить с новой силой что и происходит.
09.01.2018, 21:55
Гость: Юстин

Где-то довольно таки не давно года три назад было с ОАО РЖД приказ Все объекты инфа сруктуры нанести на план с привязкой углов зданий и сооружений к показаниям джипиэс навигатору.За невыполнения приказа .увольнение. Я так думаю что это было просто так.
09.01.2018, 21:18
Гость: Длинный нос

И вычесали.
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