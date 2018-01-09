Вице-премьер Виталий Мутко получил новую должность

Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант».

В оргкомитет также войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

ЮНВТО - межправительственное учреждение системы ООН, занимающееся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея.