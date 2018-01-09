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Вице-премьер Виталий Мутко получил новую должность

11:15 9.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант».

В оргкомитет также войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

ЮНВТО - межправительственное учреждение системы ООН, занимающееся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея. 

Темы: Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 11:44
Гость: Андрей Хабаровский

Вот это по нашему!По бразильски!При проклятом тоталитаризме такие мутки заканчивали свою карьеру максимум директором деревенской бани.Ито потому что ниже падать некуда.А при проклятом И.В.Сталине сразу ехали на лесоповал.А при дерьмократии с либерастией такие мутки очень нужны.Ипересаживают их с одного руководящего кресла в другое.Специально для развала всего и вся.
09.01.2018, 11:43
Гость: такс

Рабы галеры связанные одной цепью
09.01.2018, 11:29
Гость: Мой президент

не должен тащить за собой всех опорочивших себя личностей.Это просто не прилично!Не иак ли?!Не надо унижатьстрану!В конце концов можно подыскать своему человеку не публичную работу.
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