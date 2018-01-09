Рособрнадзор обнародует список школ, завышающих итоги проверочных работ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликует список школ, где завышаются оценки всероссийских проверочных работ, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, в 2017 году ведомство провело анализ объективности проведения Всероссийских проверочных работ школами. Результаты оного были направлены руководителям на местах, которые должны сделать выводы, с чем надо работать.

«В 2018 году мы открыто назовем те школы, где ситуация с объективностью не улучшается», - заявил Кравцов.

Ведомство активно продолжает исследования качества образования и в высшей школе. «Рейтинги дают определенное представление о вузах, но они опираются на внешние показатели. Надо смотреть на качество подготовки студентов — с какими знаниями они приходят и что умеют на выходе из вуза», - считает Кравцов. Он добавил, что на сегодняшний день существует большой разрыв между тем, что требуют работодатели и теми знаниями, которые студенты получают в вузах.

В частности, эксперты ведомства провели апробацию добровольного квалификационного экзаменя для выпускников ряда московских вузов. В частности, по таким специальностям, как «дизайнер одежды», «инженер-технолог», «инженер-химик», «инженер-эколог». Данный эксперимент подтвердил несоответствие навыков выпускников с требованиями работодателей.