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Рособрнадзор обнародует список школ, завышающих итоги проверочных работ

17:45 9.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликует список школ, где завышаются оценки всероссийских проверочных работ, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, в 2017 году ведомство провело анализ объективности проведения Всероссийских проверочных работ школами. Результаты оного были направлены руководителям на местах, которые должны сделать выводы, с чем надо работать.

«В 2018 году мы открыто назовем те школы, где ситуация с объективностью не улучшается», - заявил Кравцов.

Ведомство активно продолжает исследования качества образования и в высшей школе. «Рейтинги дают определенное представление о вузах, но они опираются на внешние показатели. Надо смотреть на качество подготовки студентов — с какими знаниями они приходят и что умеют на выходе из вуза», - считает Кравцов. Он добавил, что на сегодняшний день существует большой разрыв между тем, что требуют работодатели и теми знаниями, которые студенты получают в вузах.

В частности, эксперты ведомства провели апробацию добровольного квалификационного экзаменя для выпускников ряда московских вузов. В частности, по таким специальностям, как «дизайнер одежды», «инженер-технолог», «инженер-химик», «инженер-эколог». Данный эксперимент подтвердил несоответствие навыков выпускников с требованиями работодателей. 

Темы: Высшее образование в России, Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 21:04
Гость: Улюкаев

Я говорил: вся коррупция в школах и поликлиниках.
09.01.2018, 19:05
Гость: Скептик

Просто поражает некомпетентность "наших руководителей" - они даже не знают тех приказов и постановлений, которые сами издают - несколько лет тому назад в названиях вузов слова "высшее профессиональное образование" заменено словами "высшее образование". И при чем теперь мнение работодателей? Вузы уже несколько лет по "распоряжению свыше" перешли от подготовки "специалистов" к подготовке "компетентных выпускников". Вы хоть между собой разберитесь, на подготовку кого Вы ориентируете вузы. "Профессиональные стандарты" и "вузовские компетенции" - это "две большие разницы"! Как жить в таком хаосе, когда "один руководящий кабинет" совершенно не согласовывает свои действия с "другим руководящим кабинетом", а "место над схваткой пусто"?
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