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Песков не стал комментировать происхождение денег в фонде кандидата Путина

13:08 9.01.2018
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о поступлении средств от частного лица в избирательный фонд Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец.

Об этом во вторник, 9 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что этот предвыборный штаб начнет работать в ближайшее время.

По данным Центризбиркома, в избирательный фонд действующего президента России поступило более 400 миллионов рублей, из которых около 13,5 миллиона рублей уже потрачено. Большую часть средств внесли юридические лица, а наиболее крупные из них — партия «Единая Россия», Краснодарский фонд регионального сотрудничества, а также Московский, Свердловский и Татарстанский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР). 20 тысяч рублей в фонд Путина пожертвовало физическое лицо.

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны предоставить не менее 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры, кандидаты от политических партий — не менее 100 тысяч. Представители парламентской оппозиции от сбора подписей освобождены. Владимир Путин объявил о своем выдвижении 6 декабря.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 18:38
Гость: Остап

А почему Путин должен быть беден? Бедны дураки. Путин явно не дурак.
09.01.2018, 17:37
Гость: Классика

В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.
— Сашхен,— сказал Александр Яковлевич,— познакомься с товарищем из губпожара.
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— Отчего,— спросил он,— в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?
09.01.2018, 17:32
Гость: *

После того, как Писков(ой, опечатка - буковку пропустил!) "ловко" отмазался по поводу часов, иного ответа ждать глупо было бы...
ЗЫ
Навеяло:
- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
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