Песков не стал комментировать происхождение денег в фонде кандидата Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о поступлении средств от частного лица в избирательный фонд Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец.

Об этом во вторник, 9 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что этот предвыборный штаб начнет работать в ближайшее время.

По данным Центризбиркома, в избирательный фонд действующего президента России поступило более 400 миллионов рублей, из которых около 13,5 миллиона рублей уже потрачено. Большую часть средств внесли юридические лица, а наиболее крупные из них — партия «Единая Россия», Краснодарский фонд регионального сотрудничества, а также Московский, Свердловский и Татарстанский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР). 20 тысяч рублей в фонд Путина пожертвовало физическое лицо.

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны предоставить не менее 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры, кандидаты от политических партий — не менее 100 тысяч. Представители парламентской оппозиции от сбора подписей освобождены. Владимир Путин объявил о своем выдвижении 6 декабря.