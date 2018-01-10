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У берегов Родоса сухогруз столкнулся с российским десантным кораблем

15:57 10.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Минобороны России рассказало о столкновении большого десантного корабля Черноморского флота «Ямал» с сухогрузом в Эгейском море. Инцидент произошел утром 30 декабря в проливе в 9-10 милях южнее греческого острова Родос. Об этом сообщает «Интерфакс»

Сухогруз «Орка 2» под флагом Сьерра-Леоне следовал из Египта в Турцию. По словам главы отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачева, судно нарушило правила во время обгона российского корабля. Думая, что обгон завершен, «Орка 2» изменило курс и врезалось в «Ямал».

В результате столкновения никто не пострадал, а корабли, как отмечает Трухачев, остались на ходу. Какие повреждения получил российский боевой корабль, он не уточнил. Судя по фотографиям из паблика о российском флоте, у «Ямала» поврежден фальшборт.

 

Десантный корабль «Ямал» в декабре 2017 года в очередной раз отправился в Сирию, куда он ранее уже доставлял грузы.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 23:19
Гость: ты не прав Имв

доза нападедение на военное судно,как и за сбитый самолёт и убийство посла полагается отличие за от закупки помидоров.Только так поступает великая держава,встающая с колен.......
10.01.2018, 22:13
Гость: Владимир

а куда спешить?
10.01.2018, 19:49
Гость: *

"судно нарушило правила во время обгона российского корабля" - фигассе... А БДК там один был, почему никто не наехал на сухогруз "Ты че? Давай, рассказывай, как обгонял, как подрезал... Попал конкретно!" ?
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