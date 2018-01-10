]]> ]]>
Главная В России Новости

Новый дивизион С-400 возьмет под контроль границу с Украиной‍

09:39 10.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, развернутый в Севастополе, будет контролировать границу с Украиной. ЗРК С-400 возьмет под контроль воздушное пространство над Чонгаром и Армянском, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», – заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 является предупредительным сигналом украинским разработчикам ракет.

«Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — добавил депутат.

Отмечается, что Украина проводит испытания крылатых ракет, что представляет опасность для полуострова. «Во избежание случайностей в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны», — указал он.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан Научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году.

Темы: Крым, Украина, Армия и обороноспособность России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2018, 12:17
Гость: А не лутьше бы

свалить фашисткий режим?поддержать оппозицию деньгами и советниками,неторговать с режимом и не прятать голову в песок(предавать) и оставлять рядом с собой(наша земля) врагов и наших людей в опасности там?
10.01.2018, 12:04
Гость: Алексей

Да уж, народец ещё тот, то Ирак разбомбят, то Югославию, то Вьетнам, то Корею. Триста миллионов стволов на руках у населения, и все мало. А другим конечно себя защищать "низя".
10.01.2018, 11:55
Гость: Армянское радио

Вначале пролетят Б-2 американские над с400, а после и наши ракеты, накрутят кишки на российский металолом...
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.