Новый дивизион С-400 возьмет под контроль границу с Украиной‍

Новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, развернутый в Севастополе, будет контролировать границу с Украиной. ЗРК С-400 возьмет под контроль воздушное пространство над Чонгаром и Армянском, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», – заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 является предупредительным сигналом украинским разработчикам ракет.

«Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — добавил депутат.

Отмечается, что Украина проводит испытания крылатых ракет, что представляет опасность для полуострова. «Во избежание случайностей в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны», — указал он.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан Научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году.