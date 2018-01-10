Госдума сэкономила более 700 млн рублей в 2017 году

Госдума в 2017 году сэкономила 706 млн 320 тыс. рублей, в том числе 55 млн 500 тыс. рублей за счет зарплат депутатов, их помощников и сотрудников аппарата. Об этом сегодня, открывая весеннюю сессию нижней палаты, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

"В прошлом году экономия была 779 млн рублей. Это по 2016 году. В 2017 году экономия составила 706 млн 320 тыс. рублей. При этом все задачи, который аппарат должен был решить, мы решили", - цитирует Володина ТАСС.

По его словам, "на выплате по оплате труда депутатов и их помощников, сотрудников аппарата Госдумы [экономия] составила 55 млн 500 тыс. рублей". "А на оплате труда помощников депутатов в регионах с начислением мы сэкономили 203 млн 700 тыс. рублей", - добавил спикер.

Вячеслав Володин также обратил внимание на то, что из практики Думы ушел "зарубежный туризм" за бюджетный счет. "Депутаты стали реже ездить в командировки за границу, чаще - в свои избирательные округа; об этом также свидетельствует статистика расходов", - подчеркнул Володин. По его данным, только на зарубежных командировочных Дума сберегла свыше 46 млн рублей, плюс 38 млн на оплате услуг авиакомпаний.

"При этом на 39,3 процента увеличилось число поездок депутатов в свои регионы в пятницу, что совершенно оправданно, так как депутат должен встречаться с теми, кто его избрал, знать и решать проблемы людей. И представители всех фракций стали активнее использовать субботу и воскресенье для встреч с избирателями. Соответственно по оплате таких поездок у нас расходы в прошлом году увеличились - на 58 млн рублей", - пояснил спикер.

Володин также проинформировал о сокращении затрат на использование народными избранниками залов официальных делегаций. "Также отмечаем рост поездок депутатов в свои избирательные округа, но при этом экономия по статье использования залов официальных делегаций составила по итогам года 44 млн 600 тыс. рублей", - отметил глава палаты.

Кроме того, Госдуме удалось снизить затраты на закупки на 130 млн 800 тыс. рублей, а экономия транспортных расходов в 2017 году составила 220 млн 400 тыс. рублей.

Сэкономленные средства будут возвращены в бюджет страны.

