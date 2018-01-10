Депутаты задумались о пресечении ухода от налогов с помощью биткоинов

В Госдуме начата работа над законопроектом, который не позволит бизнесменам скрывать свои доходы в криптовалютах и таким образом уходить от уплаты налогов. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено. Есть группа, которая работает именно над этой частью, и она уже дала свои предложения», - цитирует парламентария агентство.

Аксаков пояснил, что данный закон Дума будет принимать отдельно от другого документа, который разрабатывается в настоящее время и посвящен регулированию цифровых активов.

Ранее сообщалось, что Минтруд разрешил чиновникам не указывать в декларации о доходах сведения о криптовалютах. В ведомстве пояснили, что в форме справки не предусмотрено их указание.

