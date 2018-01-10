]]> ]]>
Главная В России Новости

Депутаты задумались о пресечении ухода от налогов с помощью биткоинов

18:45 10.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В Госдуме начата работа над законопроектом, который не позволит бизнесменам скрывать свои доходы в криптовалютах и таким образом уходить от уплаты налогов. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено. Есть группа, которая работает именно над этой частью, и она уже дала свои предложения», - цитирует парламентария агентство.

Аксаков пояснил, что данный закон Дума будет принимать отдельно от другого документа, который разрабатывается в настоящее время и посвящен регулированию цифровых активов.

Ранее сообщалось, что Минтруд разрешил чиновникам не указывать в декларации о доходах сведения о криптовалютах. В ведомстве пояснили, что в форме справки не предусмотрено их указание.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2018, 22:37
Гость: gvozd

дума рф как обычно - исполняет указания из за океана...
"НЕКОТОРЫЕ" бизнесмены уходят от налогов... их вдруг обеспокоило, а то что в рф уже целый социальный класс образоался "офшорной аристократии" которая сотнями миллиардов выводит капиталы из рф - этого дума в упор не замечает уж 30 лет..
или то что минфин рф прямо финансирует бюджет сша - не видно депутатам..
10.01.2018, 20:44
Гость: Слава

Бизнесмены наша корова и мы ее доим!
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.