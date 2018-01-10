Депутат Госдумы предложил переименовать почтовый адрес посольства США

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил переименовать почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик».

«Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Но вполне можем поменять посольству США почтовый адрес. Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд «Североамериканский тупик» и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, д. 1», - процитировали в пресс-службе депутата.

М.Дегтярев отметил, что Москва - «древний исторический город, в отличие от Вашингтона», поэтому никакие переименования существующих улиц и переулков производиться не будут.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Городской совет Вашингтона проголосовал за переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова. Решение вступит в силу к 27 февраля, в годовщину убийства политика.