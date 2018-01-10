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Депутат Госдумы предложил переименовать почтовый адрес посольства США

15:55 10.01.2018
Посольство США © KM.RU, Алексей Белкин
Посольство США © KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил переименовать почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик».

«Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Но вполне можем поменять посольству США почтовый адрес. Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд «Североамериканский тупик» и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, д. 1», - процитировали в пресс-службе депутата.

М.Дегтярев отметил, что Москва - «древний исторический город, в отличие от Вашингтона», поэтому никакие переименования существующих улиц и переулков производиться не будут.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Городской совет Вашингтона проголосовал за переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова. Решение вступит в силу к 27 февраля, в годовщину убийства политика.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 23:45
Гость: Юляша

" Соловецкую булыгу " с площади Дзержинского пароходом...
зачем пароходом ?запустить с Сатаной :),и утверждать,что это всего лишь шнель-почта :))
10.01.2018, 22:59
Гость: фёдор

В Америке народ очень консервативен в вопросах переименования улиц и изменения нумерации домов. Очень часто встречаются дом например номер 3 а следующий 11 или 17.Дома сносились строили что то другое,а адреса не менялись для оставшихся столетия.
10.01.2018, 22:54
Гость: Ильдус

Если мне изменяет склероз, то Москве что- где-то 870 лет. При этом она не занималась кастрацией и сохранила своё кольцевую структуру, в отличие, например, от "древнего" ПарижА - сегодняшняя планировка была сделана в период 1854 по 1858 год (османизация Парижа).
Вот и считайте "одногодков"
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