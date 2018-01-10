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ФСО ищет виновника срыва регистрации депутатов Госдумы от ЛДПР на заседании

11:38 10.01.2018
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU
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Сотрудники ФСО просматривают записи с камер видеонаблюдения для поиска причины исчезновения карточек для регистрации депутатов Госдумы от ЛДПР на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Об этом в ходе заседания сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Сейчас сотрудники ФСО просматривают информацию с камер, и как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и тогда будет понятно, кто это сделал, до этого не нужно никого обвинять», - сказал В.Володин.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал расшифровать записи с камер наблюдения. «И показать лицо этого подлеца и негодяя, он сидит здесь, среди нас, так было 10 лет назад - это был депутат фракции КПРФ, и сейчас подозрение на них», - сказал В.Жириновский.

В начале пленарного заседания депутаты от ЛДПР не смогли провести электронную регистрацию в связи с отсутствием соответствующих карточек на их рабочих местах.

Темы: Партия ЛДПР
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10.01.2018, 14:34
Гость: Петров И

Что то вспомнился анектод про неулавимого Джо.
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