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ПФР объяснил причины отказов в назначении страховой пенсии

08:55 10.01.2018
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Россияне получают отказ в назначении страховой пенсии по старости в случае, если им не хватает минимального трудового стажа или накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий, — говорится в сообщении. — Это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов».
В пресс-службе ПФР отметили, что жителю страны назначается социальная пенсия, если ему не хватает страхового стажа или пенсионных баллов.

Как пояснили в фонде, социальная пенсия назначается позже страховой на пять лет. Поэтому рассчитывать на соцпенсию женщины могут с 60 лет, а мужчины с 65 лет.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, что в 2017 г. ПФР был вынужден отказать некоторым гражданам страны в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 12:10
Гость: ... ну, де

А кто нас ставит в такие условия, что мы вынуждены получать серую зарплату?!!! И деньги не халявные. Люди работают всю жизнь - за серую, за белую, серо-зелёную в крапинку, чтобы как-то выжить в этой ужас-ной стране. А ещё и на пенсию невозможно выйти по-человечески. Придираются к каждой запятой, даже если эти запятые наставила сама страна и её извечное мерзкое руководство
10.01.2018, 10:56
Гость: мария.

когда многие предприятия из-за реформ оказались разоренные,и перечисления в пенсионный фонд прекратились, или перечислялась 1 коп, а рабочие продолжали работать, так кто же виноват в том что у многих теперь не хватает стажа и баллов?
10.01.2018, 10:50
Гость: Ну, да...

Дело в соблюдении элементарной справедливости...
Разве это плохо, не работая большую часть своей жизни, или имея "серую" зарплату получать на халяву какие-никакие деньжата?При этом, учтите, имея возможность получать бесплатную медпомощь? Заметьте, не платя при этом взносов ни в ПФ, ни на медицину...Ведь за безработных платят городские власти...И в конечном итоге такие неработающие сидят на шее у работающих...
Соглашусь только, пожалуй, с тем, что в сельской местности у достигши пенсионного возраста могут быть проблемы, которые трудновато решить...
Полно знакомых, которые пользовались ранее минимальным тррудовым стажем - и живут себе очень даже...
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