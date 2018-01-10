Ушел из жизни народный артист России Михаил Державин

В возрасте 81 года ушел из жизни старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин.

Об этом РИА Новости сообщили в Московском академическом театре сатиры.

Точная причина смерти пока не называется. Дата и место похорон станут известны позднее.

Как отметил собеседник агентства, народный артист России скончался в больнице "после продолжительной тяжелой болезни".

Михаил Державин родился в 1936 году. В 1954-м поступил в Театральное училище имени Щукина. В Театре сатиры он играл с 1964 года.

Он снялся в таких фильмах, как «Чокнутые», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи» и «Ревизор».

Актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также орден Дружбы и орден Почета.