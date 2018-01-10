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Ушел из жизни народный артист России Михаил Державин

11:03 10.01.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В возрасте 81 года ушел из жизни старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин.

Об этом РИА Новости сообщили в Московском академическом театре сатиры.

Точная причина смерти пока не называется. Дата и место похорон станут известны позднее.

Как отметил собеседник агентства, народный артист России скончался в больнице "после продолжительной тяжелой болезни".

Михаил Державин родился в 1936 году. В 1954-м поступил в Театральное училище имени Щукина. В Театре сатиры он играл с 1964 года.

Он снялся в таких фильмах, как «Чокнутые», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи» и «Ревизор».

Актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также орден Дружбы и орден Почета. 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Актеры и актрисы российского театра, Театр в России
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 12:22
Гость: karivedum

Уходят актеры старой советской школы...Как жаль
10.01.2018, 11:49
Гость: Титус

Ещё один актёр моего детства и юности ушёл. В последнее время о нём не было слышно. Надо было упомянуть, что он был замечательным ведущим знаменитого кабачка "13 стульев". Вечная память!
10.01.2018, 11:47
Гость: ...

Как жаль, что жизнь довольно короткая. Последнее время так много выдающихся, талантливых и умных людей ушло... вечная память
Все комментарии (5)
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