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Дерипаска подал в суд на бывшего начальника штаба Трампа

12:21 11.01.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Структуры российского миллиардера Олега Дерипаски подали иск в американский суд против Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Соответчиком по иску выступает помощник Манафорта Ричард Гейтс.

Иск подали представители компании Дерипаски Surf Horizon Ltd., которые считают, что Манафорт и Гейтс дали им невыгодные рекомендации по инвестициям. Из-за вложений в группу украинских компаний Black Sea Cable компания Surf Horizon, как утверждается, потеряла 26 миллионов долларов.

В исковом заявлении также сказано, что американские политтехнологи присвоили себе часть вложенных средств, так как 18,9 миллиона долларов переводились украинцам через кипрскую фирму Манафорта. Еще более семи миллионов Surf Horizon потеряла на издержках. 

В начале 2017 года агентство Associated Press написало, что Дерипаска платил Манафорту за продвижение интересов президента России Владимира Путина. Дерипаска отверг эти заявления и подал иск против агентства, но его отклонили.

Затем Манафорт и Гейтс стали фигурантами уголовного дела в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Их обвиняют в незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и отмывании средств, полученных от него.

Темы: Дональд Трамп, США, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 18:26
Гость: чья бы корова мычала...

Беда ли, что вора же вор обокрал?
Хоть свой своего, а таки покарал!
Законно нельзя, так путём "беззакония"
Упечь бы еще Дерипаску в колонию!
11.01.2018, 16:50
Гость: Шарапов

Для меня тоже сюрприз. Надеюсь, недолго.
11.01.2018, 12:32
Гость: Жеглов

Дерипаска еще на свободе?
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