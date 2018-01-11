«Мама, купи мне троллика!»

Как сознание наших детей перекодируют на чужой лад

Троллик. Фото с сайта romo.ua

Сосед Вася зашел ко мне перед Новым годом, чтобы поздравить с наступающим праздником. Ему четыре годика, он ходит в детский сад, посещает (с бабушкой) какую-то группу для «дополнительного развития», папа с мамой возят его на детские спектакли и в цирк, а он старательно помогает взрослым в домашних делах и любит смотреть телевизор, особенно – мультфильмы. В общем, вполне современный «мальчиш», чистенький и ухоженный, поэтому большое темное пятно на его правом предплечье вызвало вопрос.

Вася пожаловался, что это двоюродная сестра («Соня большая, ей уже семь лет») наклеила ему татуировку, которую он теперь смыть не может. Хотя вообще-то, «ничего страшного» – это же «человек-паук», который «спасает мир». Еще есть у него наклейка бога Тора («он с таким большим молотком и всех бьет!») и много красивых игрушек: «монстрики», «динозаврики», «троллики»... Они такие добрые, их в мультиках показывают.

Спросил Васю: а русского богатыря Илью Муромца знает ли он? А Добрыню Никитича? Нет, Вася их не знает. Как ничего не слышал и про то, что живет в России и сам русский, а Москва – российская столица.

Тут Васе стало скучно, он засобирался домой (квартира напротив). Чтобы продлить нашу беседу, показал ему купленную недавно новомодную игрушку (у него такой пока нет) – Деда Мороза с собачьей головой (сделанного, между прочим, в Китае). Купил этого монстра как образец изуверства над русской традицией: более мерзкого изображения одного из самых любимых в России новогодних персонажей видеть еще не приходилось...

Кстати, у меня есть ластик в виде «троллика» – чудовища-людоеда из скандинавских мифов, стилизованного под добродушного гномика (чуть не насильно вручили в магазине за покупку на определенную сумму).

Реклама на ТВ и в интернете живописала его так (сохранены особенности оригинала): «В новой акции магазинов торговой сети «Пятерочка» совмещено приятное с полезным, никому не помешает хороший красивый ластик, и в то же время дети обожают всякие вот такие коллекции с прикольными персонажами. Персонажи у нас в данном случае – троллики. Зовут их вот как: «Облачко», «Плясунья», «Розочка», «Крошка Розочка», «Ручеек», «Бабушка Цветунья», «Здоровяк», «Алмаз», «Цветан», «Гуру», «Кроха», «Тополек», «Розовый король», «DJ Звуки», «Купер». Итого 15 ластиков – 15 тролликов – 15 тролластиков». Не правда ли, звучит весьма привлекательно?

Другая крупная сеть магазинов в минувшем году тоже завлекала покупателей похожей акцией: «В Дикси стартует акция «Смотри, динозавры!». За каждые 400 рублей покупателю будут выдавать 3 наклейки и одну фишку. В акции принимают участие товары партнеров Дикси, а их более сорока и двести наименований товара в сети супермаркетов». Видел я эти картинки с изображениями острозубых, злобных «ящеров». И думал: а почему, скажем, здесь не попугайчики, зайчики, крокодил Гена, наконец?.. Не другие добрые и смешные герои из добрых мультиков и детских фильмов?..

Магазинов, заметим, объединенных в торговые сети, в России десятки тысяч, и сколько монстров и прочей нечисти тиражируют они в нашей стране ежедневно и ежегодно, узнать стороннему человеку невозможно. Но, похоже, счет идет на десятки миллионов, для обучения обращению с разными «гадами» даже спеццентры открыты (виртуальные).

«Добро пожаловать в Школу Монстров! - приглашает родителей и детей еще одна реклама. – Собери коллекцию кукол монстр хай!.. Куклы из Школы Монстров ориентированы на детей старше 6 лет и были разработаны по образу и подобию героев американского, английского, ирландского и шотландского эпоса».

Методическое пособие одной из т.н. школ монстров пишет, например: «Игры с игрушками-монстрами несут в себе и много положительного для развития ребенка… Ребенок в этих игрушках побеждает свой собственный страх, уничтожая в игре плохого героя». Все правильно, вопрос только в том, кого ребенок сочтет плохим героем, а кого хорошим, и кого – «уничтожит», так как именно на уничтожение (разрушение) программируют ребенка такие игрушки. Вот что думают по этому поводу форумчане проекта «Дети Mail.Ru».

По их обобщенному мнению, в выборе игрушек дети отдают предпочтение куклам и человекоподобным монстрам (вампир Дракула, куклы из мультфильма «Школа монстров», человек-паук, Бэтмен, герои фильмов «Люди Х», «Звездные войны», герои мультфильма Бен 10). На втором месте – т.н. забавные монстры: персонажи мультфильмов «Корпорация монстров», «Университет монстров» и «Монстры против пришельцев», Стич, Свомпстеры, монстры придуманного мира Monsterism. Потом идут роботы, животные (гремлины, Годзилла, черепашки ниндзя, Шрэк, герои мультфильмов «Гормиты»). Ряд этот можно продолжить долго, но уверяю вас, в нем и дальше нет места добрым, красивым, душевным персонажам.

Выбор игрушек детьми, утверждают специалисты, обусловлен телерекламой, в том числе на детских каналах, а также мультсериалами, где подавляющее большинство персонажей – уродливые существа. Четверо из пяти родителей определяют рекламу и мультики в качестве основного критерия при выборе игрушки ребенком. Второй по значимости фактор влияния на выбор – пристрастия знакомых детей. Третьим критерием выбора игрушек является влияние взрослых, в том числе отцов и матерей, большинство которых, заметим, сами росли-вырастали в похожих условиях… Их выбор, соответственно, вряд ли отличался существенно от выбора теперь уже их детей.

Это в советские времена, да и в царские, напомним, игрушки несли в себе доброе и разумное начало. Сейчас часто под маской детской игрушки скрывается зло.

Согласно выводам психологов, именно игрушки создают фундамент психики в равной мере с семьей и школой. А монстры в красочной упаковке способны сломать не одну детскую жизнь. Более того, многие из них могут стать причиной душевной травмы или даже смерти.

Следственный комитет России (СКР) сообщил, например, что, начиная с 2015 г., более чем в 32 субъектах Федерации увеличилось количество несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубийством. В докладе, подготовленном СКР, речь шла о социальных сетях, где пропагандируются самоповреждение или самоубийства. Зам. начальника Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России Вадим Гайдов отмечал при этом, что рост числа детских суицидов связан с активизацией «групп смерти» и «перекодировкой сознания» подростков. Но кто и когда их начал «перекодировать»? И только ли с интернетом связано это страшное явление?

СКР ответа не дает, и я вправе предположить, что основы суицидального поведения подростков были заложены еще в их нежном возрасте. По поводу игрушек, ломающих психику детей, давно выражают беспокойство педагоги, психологи, наконец, неравнодушные граждане, но – не чиновники и не депутаты! Так, Анастасия Дуброва, коррекционный педагог с большим стажем работы в детских садах, утверждает, что куклы-монстры закладывают в психику ребенка возможность суицида и беспечное отношение к смертельно опасным ситуациям.

И, пожалуй, главное в ее выводах: страшные игрушки создают у ребенка впечатление, что мир наполнен монстрами, и они не вызывают у него страха. С духовной точки зрения, это прямая симпатия демонам, бесам, порождающая стремление подружиться с ними. Далее происходит перенос этих мироощущений на отношения с людьми: не важно, кто этот человек и чему он меня научит, – важно, что я к нему чувствую.

Короче, полный постмодерн во всей его бесовской красе. В этом контексте весьма символичным видится такой, скажем, факт, как легальное существование некоей международной компании под названием «Мы хотим вашу душу».

Получить ответ на вопрос о том, что компания собирается делать с его душой, клиент может только после заключения контракта (цена сделки от одной до ста тыс. фунтов стерлингов в зависимости от «количества грехов»). Между тем на сайте компании полно восторженных отзывов от тех, кто расстался с «самым дорогим»…

Весьма тревожно, что «торговцы душами» объявились уже вблизи России. В Латвии (где же еще, как не в Прибалтике?) создана компания под названием «Kontora», предоставляющая кредиты в обмен на душу. С клиентом заключается контракт, в котором говорится, что кредит (от 100 до 1000 долл.) предоставляется под залог «собственной нематериальной сущности, в частности, бессмертной души». При этом он обязан подписаться под утверждением, что на данный момент его душа не является залогом в других сделках… В тексте договора также значится: «При непогашении полученной суммы или процентов в течение 90 дней предмет залога переходит в полную собственность кредиторов». Если это происходит, то компания имеет право продать «нематериальную сущность» должника «третьим лицам». Кому именно – догадаться легко. А что дурно, то и потешно, то есть привлекательно, особенно в молодежной среде.

Старинная восточная пословица далеко не случайно гласит: «Хочешь победить врага — воспитай его детей».

И как только рухнул СССР, в Россию хлынули потоки всякой разной дряни под видом западной, прежде всего американской, «помощи в осуществлении либеральных реформ». Благодаря такой «трогательной заботе» в руину стала превращаться не только страна, но и человеческие души. Больше всего пострадали дети, подростки: у них не было иммунитета ко лжи в «изящной обертке», и разрушители России постарались, чтобы такого опыта они не получили, и стараются до сих пор.

Кстати, плоды этого инородного вторжения особенно ярко проявились на полыхающей огнем гражданской войны Украине, часть населения которой приняла «европейский выбор».

А у нас перед Новым годом многие СМИ радостно сообщили, что фильм «Последний богатырь» за первые два месяца собрал в прокате почти в шесть раз больше, чем было отпущено на съемки, – около 30 млн долл. США, и стал самым кассовым в жанре «семейное фэнтези». В новогодние «каникулы» телезрители канала «Россия 1» сподобились лицезреть этого «русского богатыря».

Задолго до выхода в прокат его так назойливо рекламировало наше ТВ, что ни за какие коврижки не пошел бы на него в кинотеатр: давно вывел для себя такую закономерность – чем больше в масс-медиа рекламы по поводу появления очередного «киношедевра», тем больше вероятность, что на экраны выйдет очередная лажа, лабуда, туфта, поделка и т.п. определения из длинного синонимичного ряда. И не ошибался. Так получилось и в этот раз. Но, как говорится, не нам, в большинстве своем дилетантам, судить о качестве столь прибыльной продукции. Дадим слово знатокам этого «важнейшего из всех искусств».

Мне показалось, что суть, соль и смысл «Последнего богатыря» более других отразила критикесса Вера Алёнушкина (Kinoafisha.info) в заголовке к своей рецензии на этот фильм: «Не так плох Кощей, как его малюют». В этой фразе – и вся квинтэссенция сюжета, потому говорить о нем ничего более не стану, замечу только, что это вроде бы некий конгломерат мотивов русских былин и сказок, в основе которого (киномикса) якобы былины об Илье Муромце. Правда, из фольклора взяты только имена, а все остальное – не очень удачные придумки создателей фильма. При том что красивых картинок в избытке, спецэффектов в достатке, вряд ли кто понял, о чем вообще это кино. Зато сотворен он по всем канонам постмодернизма: здесь все перевернуто с головы на ноги, и где было Добро там стало Зло. Но только в одной из более пятидесяти рецензий, с которыми мне удалось ознакомиться на разных сайтах, выражалось некоторое неудовлетворение фильмом: мол, герой какой-то вовсе и не былинный. А в остальном: все хорошо, все хорошо!..

Рецензент Борис Иванов (Film.ru), правда, отметил: «“Последний богатырь” серьезнее, чем «Шрэк», но он использует тот же постмодернистский повествовательный прием – превращает традиционных героев в злодеев, а злодеев – в героев. Вместо того чтобы биться с Кощеем и Бабой-ягой, Ваня (якобы сын Ильи Муромца) становится их соратником в борьбе с тиранией Добра».

Павел Соломатин (Intermedia.ru): «Постмодернисты полагают, что трактовать по-новому можно все, что угодно. Однако фильмов, предусматривающих новые трактовки старых историй, персонажей или событий, в России традиционно не любят, предпочитая чахнуть, как Кощей над златом, над культурным и историческим прошлым…»

А согласно откровениям безымянного рецензента, опубликованным на сайте GameScope, «…авторы рассчитывают, что сама история окупиться еще в российском прокате, несмотря на наличие договоренностей по ее выходу и в других странах, в т.ч. в Китае. Писатель Олег Рой уже занялся книжным циклом сказок о новых землях. К выходу фильма будет выпущена видеоигра, а также линейка игрушек, фирменная вода и капсульная коллекция одежды. Другими словами, в полном соответствии традициям Disney новый мир охватит самые разные смежные сферы мира развлечений, и каждый поклонник сказочной вселенной сможет заполучить себе кусочек Белогорья в той или иной форме».

К сказанному добавлю такую деталь: около 95% рынка игрушек России принадлежит иностранным компаниям, и, как мне показалось после посещения нескольких магазинов, игрушки наших производителей по сравнению с зарубежными выглядят голубочками и розанчиками. Но на прилавках их почти не видно. Как и в рекламе.

И уже не возникает вопроса, почему столь «кассовый» экшн показали широчайшему кругу зрителей совершенно бесплатно: на наших глазах (и при нашем попустительстве) был запущен очередной масштабный проект по «перекодировке» сознания россиян – больших и маленьких.

Американцы без выгоды для себя деньги никогда не тратят: соединяя антураж национального колорита с новейшими технологиями обработки общественного сознания, они готовят почву для колонизации России. Других бескровных вариантов покорения Руси у них нет, а в войне с ядерной державой схватываться страшно. И в том, что на диснеевский фильм, сделанный «а ля рюс», хлынула толпа, тоже ничего особенного не вижу. Это – наглядный результат переформатирования сознания поколений девяностых и «нулевых» годов.

Но до конца выбить народный дух не удалось. Бессмертный полк – тому подтверждение. Потому что основы исторической памяти сохранились в целости. Теперь удары нацелены на самые корни русскости и народности. Нынешних бы малышей уберечь от столь глубокой «кодировки». Но вот опять слышу в магазине: «Мама, купи мне троллика!». Молодая мама вознамеривается исполнить желание отпрыска, но продавщица говорит: «Тролликов в продаже нет. Зайдите через несколько дней, должна начаться новая акция…»

И я не удивлюсь, если вскоре в массовую распродажу поступят Кощей Бессмертный (такой добрый и справедливый!), Баба-яга (любящая детей старушка) или Добрыня Никитич (в фильме коварный злодей), чтобы занять свое место в сонме перевертышей, созданных специально для России, а теперь уже – и в России, но все тем же корпоративным Западом.

Кстати, «былинные просторы» в том же «Последнем богатыре» озвучены песнями на английском языке. Видимо, для пущего национального колорита, не русского, естественно. А не обратили ли вы внимание еще и на тот факт, что в нынешний Новый год почти не слышно «В лесу родилась елочка», а повсеместно звучала американская песенка Jingle Bells, написанная к Дню благодарения еще в середине XIX в. и к нашему Новому году никакого отношения не имеющая? Хоть кто-нибудь возмутился по этому поводу в нашем родном государстве?

А по поводу того, что русских Дедов Морозов лукаво заменили англосаксонскими Санта Клаусами в коротеньких дубленочках и красных колпаках, похожих на шутовские? Такой наряд подходит западным странам, обогреваемым Гольфстримом, а не нам, стране со снегами и холодами. Наш Дед Мороз потому в шубе и шапке.

Факты подобных подмен встречаются в России едва ли не на каждом шагу - от столицы и до глубинки. Мы, что, к этому настолько уже притерпелись, что опустили «уши» и подняли «лапки» вверх? Между прочим, даже маленький Вася не принял в подарок Деда Мороза с головой собаки: игрушка ему категорически не понравилась – таких Дедов Морозов не бывает… И собачек – тоже!