Замначальника «Матросской Тишины» уволили после скандала с VIP-камерами

Замначальника столичного следственного изолятора "Матросская тишина" уволен после проверки информации о специальных камерах для привилегированных арестантов, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В настоящее время одна из проверок завершена, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН по Москве, были назначены по поручению директора ФСИН в декабре 2017 года после публикаций в СМИ о том, что в СИЗО оборудованы специальные камеры с элементами роскоши для представительных заключенных. Перед этим замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила в газете "Московский комсомолец", что члены ОНК обнаружили в этом СИЗО камеры с элементами роскоши, в то время как на другом уровне расположены переполненные арестантами камеры с полным отсутствием санитарии.

В настоящее время инспектирование учреждения продолжается, итоги проверок будут сообщены дополнительно, добавили в пресс-бюро.

Накануне в Генпрокуратуре сообщили "Интерфаксу", что по результатам проверки столичной прокуратурой информации СМИ о неравных условиях содержания подследственных поставлен вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников "Матросской тишины".