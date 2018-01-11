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Замначальника «Матросской Тишины» уволили после скандала с VIP-камерами

10:38 11.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Замначальника столичного следственного изолятора "Матросская тишина" уволен после проверки информации о специальных камерах для привилегированных арестантов, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В настоящее время одна из проверок завершена, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН по Москве, были назначены по поручению директора ФСИН в декабре 2017 года после публикаций в СМИ о том, что в СИЗО оборудованы специальные камеры с элементами роскоши для представительных заключенных. Перед этим замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила в газете "Московский комсомолец", что члены ОНК обнаружили в этом СИЗО камеры с элементами роскоши, в то время как на другом уровне расположены переполненные арестантами камеры с полным отсутствием санитарии.

В настоящее время инспектирование учреждения продолжается, итоги проверок будут сообщены дополнительно, добавили в пресс-бюро.

Накануне в Генпрокуратуре сообщили "Интерфаксу", что по результатам проверки столичной прокуратурой информации СМИ о неравных условиях содержания подследственных поставлен вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников "Матросской тишины".

Темы: Россия, Скандалы и разоблачения в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 12:07
Гость: Пенсионер П.

А почему уволен зам, а не начальник?
Или зам на повышение пошел?
За труды?
11.01.2018, 11:54
Гость: D.D.

А начальник "тишины" ну нииичче низнал, да?
Ну, мы так и думале - святайя простота не от мира сего.
(нащщот того, что начальники начальника чтой-то там ведали - и помыслить не могем)
...от только одно лишь смущщает: а ежели из франции отдадут человека на букву "к", который с особым статусом по генпрокурору, - куды ж его тогда помещать-то?..
...ааа!, семенсеменыч, - прально: под домашний в -дцатикомнатные аппартаменты на амбулаторный режим...
11.01.2018, 11:17
Гость: СМИ

а если бы в СМИ никто не публиковал об условиях содержания значит и проверок бы не было выходит, напрашивается вопрос что нужно выполнять свои должностные обязанности только когда что то становится достоянием гласности? Может нужно спросить и с тех кто по долгу службы должен систематически проверять условия в СИЗО, и делать это без предупреждения.
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